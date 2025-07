Suu i Figa Flawas: aixi serà la Festa Major 2025 de Castellar del Vallès

La Festa Major 2025 de Castellar del Vallès, que tindrà lloc del 12 al 15 de setembre, inclourà prop de cent activitats de caràcter cultural, musical i festiu. El cartell d’enguany és obra de Clara Roma Novellas, escollida entre 53 propostes en el marc d’un concurs que s’ha tornat a convocar després d’uns anys d’aturada. El disseny guanyador ha estat seleccionat per criteris de qualitat i adequació a la identitat de la festa.

Caps de cartell i propostes musicals

Entre les actuacions més destacades hi ha Figa Flawas, conegut per cançons com “La Marina sta morena; així com la cantant Suu, que presentarà el seu quart disc Material sensible. També hi participarà El Pony Pisador, amb una proposta que combina música folk i humor.

El programa musical es completarà amb altres grups com Banda Neón, l’Orquestra Montgrins o La Dona del Sac, que oferirà l’espectacle familiar Iaia Cesca som totes, inspirat en la figura d’una veïna de Castellar. Una altra novetat serà La Festa Major by la UASA, amb sessions de DJ a càrrec de Javi Mula i Josep Duran.

20 anys de Vilabarrakes i concerts nocturns

L’espai Vilabarrakes celebra dues dècades amb algunes novetats, com la recuperació de la Cursa de Trastos i l’organització de concerts de tarda el dia 11 de setembre, amb Los Niños del Balcón, Opció 37 i Senyor Oca. També s’han programat concerts nocturns durant tot el cap de setmana amb noms com Che Sudaka, Aiko el grupo, DJ Nàtura, Flashy Ice Cream o The Aguateques.

Cultura popular i participació veïnal

Els actes de cultura popular inclouran, per tercer any consecutiu, un Seguici Popular amb la participació de diverses entitats del municipi. El recorregut culminarà a la plaça Major, on es farà el pregó, enguany a càrrec de l’humorista i comunicadora Ana Polo. També es manté la iniciativa dels carrers engalanats, amb la participació de cinc col·lectius veïnals.

Teatre de carrer i activitats familiars

El programa preveu espectacles itinerants i per a públic familiar, com La inauguració de Las Kakofónicas, Forat de Dudu Arnalot o B.O.B.A.S. de la Cia. Jimena Cavalletti. També es repetirà l’Street Market, diverses activitats esportives com la Cursa Popular, i el tradicional castell de focs de cloenda.

Nous projectes locals

Entre les novetats d’aquesta edició hi ha la presentació del grup Som qui som, Art_08211, un col·lectiu que vol donar visibilitat a creadors i creadores de Castellar. També s’inaugurarà el Centre d’Interpretació del Nucli Antic de Castellar (CINAC), ubicat a la Casa Ribas, amb una exposició sobre les troballes arqueològiques fetes des del 2003. El dia 14 es farà una ruta guiada per masies del centre històric, organitzada pel Centre d’Estudis i la Cooperativa Can Carner.