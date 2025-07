El vermut musical escalfa motors abans de la Festa Major a Castellar

Castellar del Vallès es prepara per una cita ja consolidada en el calendari de la vila. Torna el vermut musical organitzat per Vilabarrakes, que se celebrarà aquest diumenge, 13 de juliol. Després d'unes primeres edicions al parc de Canyelles, l'acte s'ha traslladat a la zona de la plaça d'El Mirador, al centre del municipi.

La jornada arriba amb el nom de 'Bartomeu sobre rodes', amb la presència de la popular figura de l'entitat juvenil del poble. La diada, de dotze del migdia a quatre de la tarda, tindrà servei de barra i música, a càrrec de l'artista vallesà Dani Blanco i la discjòquei local DJ MBB, que animaran la festa.

A més de la música, la celebració comptarà amb una exposició de cotxes i motocicletes clàssiques. Més d'una vintena d'exemplars que esperen atraure públic de totes les edats. Tot plegat es presenta com l'avantsala de les dates assenyalades en vermell al calendari del col·lectiu, en el seu vintè aniversari: la Festa Major del 12 al 15 de setembre.

De moment, l'entitat no ha donat a conèixer els noms que marcaran el cartell d'aquest any. Segur que actuaran Los niños del balcón com a guanyadors de la segona edició de la Batalla de Bandes. També està confirmat el retorn de la mítica Cursa de trastos. Tota la programació es presentarà el dijous 17 de juliol en un acte obert a la ciutadania que tindrà lloc a les 19 hores a la Sala d’Actes d’El Mirador.