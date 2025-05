Dues dècades fent soroll a Castellar: "Som molt més que festa"

Vilabarrakes compleix aquest any dues dècades de vida a Castellar del Vallès. L'entitat s'ha fet gran amb la voluntat de ser molt més que un grup juvenil amb ganes de festa. L'objectiu: convertir-se en una eina de dinamització de diverses activitats durant l'any, sense perdre l'essència dels seus orígens.

A partir del 2003, es va començar a crear un caldo de cultiu a la vila que volia donar resposta a algunes agressions de caràcter feixista que van colpir la vila. Fonts de l'entitat recorden que aquell mateix any, l'Ajuntament va organitzar concerts per Festa Major on es van produir una sèrie d'atacs contra els presents i es van boicotejar els actes. "Allò inicia un moviment de rebuig a tot Catalunya, que arriba amb força a Castellar", assenyalen sobre l'esperit del naixement. Les escenes, amb càrregues i enfrontaments, van ser molt sonades, arribant fins i tot a obrir telenotícies.

La llavor d'una entitat que creix

"Aquells fets van servir per a organitzar-se. I diversos col·lectius es mouen", apunten les veus. Després dels incidents, el consistori va decidir no organitzar concerts per la següent Festa Major i el 2005 l'incipient grup de joves preparen les primeres Barraques, al maig: Vila Barraca, una prova pilot. La idea va fer fortuna. Un any més tard, impulsen una nova festa per als joves i, el 2007, té lloc la primera edició oficial de Vilabarrakes coincidint amb la Festa Major. Era la llavor de l'entitat.

La història s'ha presentat en el documental "Quan un poble diu prou", que es va projectar fa pocs dies a la Sala de Petit Format, com a recull d'arxius i material audiovisual. Produït per Josep Oriol Font, repassa aquells capítols que marcarien la seva fundació. En el marc de la celebració, Cal Calissó ha acollit també una exposició per descobrir la trajectòria del grup i recordar algunes imatges simbòliques d'aquests vint anys.

El nombrós col·lectiu de Vilabarrakes

Cedida

La commemoració culminarà el 31 de maig, una diada plena de concerts a la plaça de Catalunya. Per l'escenari passaran des del matí artistes i grups com Rock per Xics, Fetus o Banda Biruji. Fins a les onze de la nit, hi haurà temps per fer un vermut musical, gaudir del dinar popular i descobrir propostes com les del cantant Miquel del Roig, convidat d'excepció. "L'entitat continua ben viva. Seguim apostant per l'associacionisme, per la força dels joves i el seu esperit crític", sintetitzen. La cita de final de mes serà una espècie d'avantsala a al Festa Major. "Vilabarrakes s'ha convertit en un referent per als joves. Organitza quintos, vermuts, esquiades o iniciatives noves com la festa de la cervesa. Tot, amb l'objectiu de proporcionar espais d'oci segurs, lliures d'agressions i gestionats pels propis joves", conclouen des del col·lectiu.