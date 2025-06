La Batalla de Bandes corona el xou de 'Los niños del balcón'

El grup de rap actuarà a l'escenari de Vilabarrakes per la Festa Major de Castellar

La Batalla de Bandes va viure la setmana passada el combat final amb tres concerts a la Sala Blava de l'Espai Tolrà. La cita va servir per a coronar 'Los niños del balcón' com a guanyadors del certamen musical de Castellar, per davant de 'Fera Metzina' i 'Demà', els altres dos grups finalistes.

"És un dels millors concursos de la zona. Pel premi econòmic i també per la possibilitat d'acabar tocant a la Festa Major del poble", destaca el Gerard. Cinc anys després de la creació de la banda, el darrer reconeixement artístic reforça la seva confiança. "Que el rap pugui estar en una final de bandes i guanyar és un mèrit molt gran en el món urbà. És molt fàcil agafar el camí més comercial i nosaltres hem decidit apostar pel rap", reivindica sobre el segell propi.

Des de les proves de so ja van notar una connexió especial amb el lloc. "No podia sortir malament. L'actuació va ser espectacular i els quatre la vam gaudir al màxim. Sempre anem a gaudir i a passar-ho bé", exposa sobre la filosofia del grup el Guillem. La pressió pel perfeccionisme o els nervis no són ingredients que pugin a l'escenari quan agafen el micròfon. Després de la performance al Calissó i la posada en escena a l'Espai Tolrà, l'esperança d'endur-se el premi gros va créixer entre els membres.

Batalla de Bandes a Castellar

Cedida

El Ximo, guitarrista i baixista, també assenyala la bona energia que van sentir des del principi amb una proposta que obre la porta a descobrir grups emergents. "Vam estar molt còmodes, en un escenari genial i una bona sala acústica", remarca. L'Erènia, discjòquei, considera que a poc a poc es van guanyar el jurat per donar la sorpresa. "Al principi no esperàvem guanyar perquè es valora molt que hi hagi presència de músics en directe, i nosaltres anem amb bases i guitarra i baix. És un hàndicap que tenim, però sabem que oferim el millor xou. Anàvem amb la sensació que érem el plat fort a nivell d'espectacle, ja que érem el grup que millor encaixava en una Festa Major", apunta.

La iniciativa ideada per Dani Coma els ha servit de trampolí. Ara, els artistes prometen emocions fortes en la seva pròxima visita a la vila. "Tocar a una Festa Major sempre està molt bé perquè et veu molta gent", s'enorgulleixen els integrants de la banda de Lliçà d'Amunt. "Que es prepari Vilabarrakes 2025. Crispetes i a gaudir!", avisen.