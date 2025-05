Els nous forns de pa conquereixen el centre de Castellar

El centre de Castellar del Vallès fa olor d'obrador. La zona de l'Illa del Centre, entre els carrers de Montcada, Hospital i Sala Boadella, s'ha convertit en l'epicentre d'una gran concentració d'establiments dedicats al pa i la rebosteria. Alguns, amb segell castellarenc, com l'Andreví. Altres, a partir de cadenes comercials que es consoliden en l'indret, com la Jijonenca o el Forn Valero. I, des de fa poques setmanes, dos nous negocis: Macxipa i 365.

Aquest últim va inaugurar la seva primera botiga a Castellar a la carretera de Sentmenat, en un local on hi havia una fruiteria. "Aquest nou establiment representa no només l’arribada de la marca al municipi, sinó també la voluntat d’acostar la seva proposta de qualitat i proximitat a noves zones del Vallès Occidental", remarca la companyia en un comunicat.

La inauguració del 365

La nova botiga obrirà cada dia de sis del matí a nou de la nit i està pensada per convertir-se en un punt de trobada per a locals i visitants, amb taules i cadires per menjar en el lloc. L'obertura suposa la creació de set nous llocs de treball a la localitat. Els productes s’elaboren al seu obrador central de l’Hospitalet de Llobregat i es distribueixen diàriament per garantir la màxima frescor.