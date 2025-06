La Bústia de Castellar: "El fanal té més de vuitanta anys i l'hem de conservar"

La lluita per la recuperació d'un element patrimonial que ja torna a ser al seu lloc original

El patrimoni dels nostres municipis no és només a places i carrers en forma d'estàtues i escultures presents en l'espai públic. Sovint, es tracta d'elements arquitectònics més petits, que donen identitat a una localitat. Aquest és el plantejament de Pere Roca, veí del carrer de Caldes de Castellar del Vallès.

En els últims mesos, els seus esforços s'han orientat a preservar un fanal en la façana de casa. "Té més de vuitanta anys i té un gran valor. Simbòlic i sentimental, si vols, però és testimoni de la història del poble i són coses que cal mantenir", sosté el castellarenc.

El fanal, situat sobre la porta de l'hort de cal Pifarré, estava connectat a la xarxa de l'enllumenat públic des de feia vuit dècades. Fa uns mesos, treballadors de la brigada van anar-hi amb una grua per a retirar-lo. A canvi, van instal·lar un fanal actual, amb llum LED i un major estalvi energètic. Un argument que no feia el pes a l'afectat, que ha batallat perquè es restablís l'element original. "Ja el donàvem per perdut", admet Roca.

El fanal de cal Pifarré de Castellar

D.S

Diferents representants van recollir el guant i van alçar la veu després de la seva desaparició de la façana. Fruit de les reclamacions i de diverses comunicacions amb l'Ajuntament, fa pocs dies l'element va tornar a col·locar-se en el seu lloc de sempre. "Està una mica tort i fa una llum diferent, perquè han posat bombetes LED, però almenys ja torna a ser visible. Forma part d'un tipus de tancament de façana singular, coses que ja no es fan. I és positiu recuperar-ho", sosté.

Encara pel que fa a l'enllumenat públic a Castellar, la Bústia del Vallès també ha rebut l'avís dels veïns d'una comunitat a tocar de la plaça dels Enamorats. Des de fa dies, aquest tram de carretera es troba completament a les fosques a la nit. Fonts municipals sostenen que es tracta d'una avaria d'una línia d'enllumenat públic. L'empresa adjudicatària del servei de manteniment d'enllumenat estan mirant de localitzar la falla elèctrica per a solucionar-ho i restablir la normalitat en l'indret. Caldrà fer-ne seguiment.