Denuncia el teu problema: el Diari llança la nova 'Bústia del Vallès'

El Diari de Sabadell continua el seu creixement i enforteix l'aposta per ser als municipis vallesans per explicar la realitat de cada racó. Volem ser als llocs, saber què passa i què preocupa els veïns de la nostra comarca. Sent actors presents en la conversa i contribuint a la resolució de situacions conflictives.

Amb aquesta filosofia neix la 'Bústia del Vallès', un canal de denúncia on compartir qualsevol problemàtica enquistada, suggeriment o queixa que cal solucionar, per aportar millores als carrers i als veïnats vallesans. Una via directa amb la redacció del Diari perquè la qüestió es resolgui satisfactòriament.

Per compartir-ho, podeu enviar un correu explicant l'origen de la demanda, el lloc on passa i en quin punt es troba el tema a mbejar@diaridesabadell.com o enviar un missatge a l'Instagram @diaridesabadell o per whatsapp al 682 146 542. Un esvoranc al carrer, un soroll que no cessa, un senyal mal posat a la via pública... L'objectiu és que s'agilitzi la resposta institucional i les accions per fer front al problema.