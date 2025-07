Castellar tornarà a tenir després de l'estiu una àmplia oferta cultural a l'Auditori i la Sala de Petit Format de l'Ateneu. Des d'aquest divendres, 11 de juliol, està disponible la venda anticipada d’abonaments als espectacles de la temporada de teatre i música de tardor 2025, que es podran comprar fins al 4 de setembre. En aquesta ocasió, l’Ajuntament posarà a la venda dues modalitats d’abonaments: un per a sis espectacles a 63,60 euros i un altre per a quatre espectacles a 42,40 euros.

Els sis espectacles inclosos en l’abonament

Dissabte 27 de setembre, 20 h (Auditori): La presència. Una coproducció de Sixto Paz Produccions i La Villarroel. Un thriller sobrenatural en clau d’humor en què una família s’enfronta als fantasmes del seu passat. Amb Nausicaa Bonnín, Pau Roca, Marc Rodríguez i Anna Sahun.

Dissabte 18 d’octubre, 18 h i 20.30 h (Sala de Petit Format de l’Ateneu): Bèsties. Dirigida per Pau Roca i interpretada per Marta Marco. Un text que ens parla sense embuts sobre la cultura de la hipersexualització i la pornificació dels i de les menors.

Dissabte 1 de novembre, 20 h (Auditori): Operetta, un espectacle musical de Jordi Purtí interpretat per Cor de Teatre. Una proposta que pretén fer arribar l’òpera a tots els públics amb la universalitat del llenguatge corporal, la música vocal polifònica i l’humor.

Dissabte 15 de novembre, 20 h (Auditori): Les Bàrbares, una coproducció de Bitò i La Brutal. David Selvas dirigeix aquesta tragicomèdia de la dramaturga Lucía Carballal interpretada per María Pujalte, Francesca Piñón, Cristina Plazas i Berta Gratacós.

Dissabte 22 de novembre, 20 h (Auditori): Gola, creada i dirigida per Pau Matas Nogué i Oriol Pla Solina. Un espectacle que parteix de la idea de la gola entesa com a necessitat i vici d’engolir en excés tot allò que desitgem o que ens fan desitjar.

Dissabte 20 de desembre, 20 h (Auditori): Les mares, de Fel Faixedas i Carles Xuriguera. Xuriguera i Faixedas ens parlen de les seves mares... o les seves mares ens parlen de Xuriguera i Faixedas en un espectacle profund, sincer i humorístic.

Cal assenyalar que les entrades individuals per a cadascun dels sis espectacles de la temporada es posaran a la venda el 16 de setembre, a un preu de 17,60 euros (14,30 si es compren de manera anticipada i 11 si se’n compren 10 o més).

Espectacle sorpresa el 24 d’octubre

En realitat no seran sis o quatre, sinó set o cinc (en funció de la modalitat d’abonament que es compri), perquè les persones que adquireixin un abonament a la temporada de tardor de l’Auditori tindran l’opció d’assistir gratuïtament a un espectacle sorpresa que s’ha programat el 24 d’octubre i del qual només se’n sap l’horari (les 20 hires) i la durada aproximada (80 min). Així, en el moment de la compra de l’abonament, caldrà indicar si es vol assistir o no a aquesta proposta exclusiva per als abonats.

Entrades als espectacles familiars

Les entrades als espectacles de la programació familiar també es podran comprar a partir de l’11 de juliol, a un preu de 6,70 euros (5 i mig en el cas de la compra anticipada).

Diumenge 12 d’octubre, 11 h i 12.30 h (Sala de Petit Format de l’Ateneu): Un tros de pa, amb la companyia Les Pinyes. Una experiència visual, sensitiva i divertida per al públic més petit.

Diumenge 2 de novembre, 12 h (Auditori): L’Endrapasomnis, amb Teatre al detall. Partint del conte de Michael Ende, Teatre al detall proposa un espectacle poètic i tendre, ple d’humor i de bona música.

Diumenge 23 de novembre, 12 h (Auditori): Sigues tortuga, de Xip Xap Teatre. Una història divertida on uns personatges intel·ligents apel·len també a la intel·ligència de l’espectador.

Els concerts de la Kamerata Castellar

En paral·lel, l’11 de juliol també es posen a la venda al web, a les 10 del matí, els abonaments a les produccions que la Kamerata Castellar oferirà entre els mesos de setembre de 2025 i maig de 2026, unes propostes que combinen grans obres del repertori clàssic i romàntic amb una mirada a la creació contemporània:

Dissabte 4 d’octubre, 20 h (Auditori): Mozart, les dues últimes simfonies. Per a l’ocasió, la Kamerata comptarà amb un director convidat: Antoni Ros Marbà.

Divendres 21 de novembre, 20 h (Auditori): Beethoven i l’Heroi.

Dissabte 21 de març, 20 h (Auditori): Del silenci a la passió. Amb la participació d’Isabel Villanueva com a viola solista.

Dissabte 9 de maig, 20 h (Auditori): L’Emperador de Beethoven. En aquesta producció, la Kamerata Castellar comptarà amb Nejc Kamplet com a piano solista.

En aquest cas, els abonaments tindran un preu de 44 euros. Les entrades individuals, que tindran un preu de 17,60 euros (14,30 en el cas de la compra anticipada), es posaran a la venda el 16 de setembre.