Una trentena de casals i més de 2.000 inscrits en les activitats d'estiu a Castellar

Els joves castellarencs passaran la calor de les pròximes setmanes amb una àmplia oferta d'activitats. El projecte “Un Estiu Enriquit”, que impulsen enguany fins a 26 entitats promotores d’educació en el lleure, s'inicia entre aquesta setmana i la vinent. En total, s'han registrat al voltant de 2.100 inscripcions a 30 casals i activitats d’estiu que es duen a terme a la vila, amb la implicació d’un total de 250 monitors de lleure.

Les altes xifres d’inscripció han anat acompanyades d’un volum elevat de peticions per participar en propostes addicionals que ofereix l’Ajuntament. En concret, s’han rebut 273 sol·licituds per a la realització d’activitats complementàries a diversos equipaments, amb l’objectiu que infants i adolescents puguin tastar experiències diferents de les del seu casal habitual.

Quines són les propostes?

D’entre aquestes activitats, destaquen l’ús dels jocs d’aigua instal·lats a la plaça de Catalunya i l’espai de joc lliure i racons d’activitat que ofereix la Ludoteca municipal cada dia, per a un màxim de 60 infants. Aquest servei també gestiona préstecs de jocs i disfresses.

Altres activitats destacades són “Els Trastos Band de festa!”, a càrrec de l’animador Jaume Ibars, que tindrà lloc el proper dijous 11 de juliol a la Sala Blava i comptarà amb l’assistència d’uns 400 infants dels casals. Així mateix, els dies 15, 16 i 17 de juliol, uns 300 infants participaran a l’activitat de contes “El gegant que baixa de la muntanya”, també conduïda per Jaume Ibars, a la Sala d’Actes d’El Mirador.

A més, des de la Regidoria d’Infància i Educació es coordina el calendari d’ús dels jocs d’aigua de la plaça de Catalunya i treballa coordinadament amb SIGE i la Penya Arlequinada per al calendari d’utilització de les piscines per part de les entitats participants. També es posa a disposició un servei de bus adreçat a les entitats que utilitzen la piscina de la Penya Arlequinada, ubicada a Ca n’Avellaneda.

Sisè any del projecte “Un Estiu Enriquit”

Per tal de donar suport a les entitats organitzadores i promoure la participació d’infants i adolescents en les activitats incloses a “Un Estiu Enriquit”, el consistori hi destinarà una dotació extraordinària de 25.000 euros. També s'han atorgat ajuts a infants per a accedir al menjador i per a necessitats específiques.

D'aquesta manera es continuïtat per sisè any consecutiu al projecte “Un Estiu Enriquit”, amb l’objectiu de garantir una oferta d’estiu coordinada, amb un fort component d’acompanyament educatiu i socioemocional, i amb un enfocament lúdic i cultural enriquidor.