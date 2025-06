Torna l'activitat a la piscina coberta de Castellar

En funcionament. Gairebé un any després que es tanqués per obres, la piscina coberta de Castellar al Complex Esportiu de Puigverd ha recuperat l'activitat aquesta setmana. D'aquesta manera, els nedadors i la resta d'usuaris de les sales pròximes a l'aigua ja han pogut tornar a exercitar-se.

L’Ajuntament i l’empresa concessionària del servei, Sige Sport Castellar, van organitzar una jornada de portes obertes el dissabte per donar a conèixer com s'ha fet la remodelació de la piscina municipal. Les obres de reforma han permès renovar completament la coberta de la piscina interior, millorant així l’eficiència energètica i el confort dels usuaris. S’han instal·lat vuit bigues de fusta de 27 metres de llargada amb els seus corresponents pilars. També s’ha incorporat un sistema d’aïllament tèrmic i acústic, i s’ha modernitzat la il·luminació, aprofitant al màxim la llum natural per reduir el consum energètic. L'obra ha costat al voltant de 800.000 euros, inversió contemplada en els pressupostos de l'any passat.

A més de la renovació de la coberta, també s’han dut a terme millores als tancaments exteriors, el sistema de climatització i deshumectació. Un resultat que ja es pot comprovar, a les portes d'un estiu que novament convertirà l'equipament en un lloc especialment concorregut durant els mesos de més calor.