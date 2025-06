Més mediació i càmeres per garantir la convivència a les piscines de Sabadell

Les temperatures del cap de setmana passat a Sabadell, per sobre dels 30 graus per primera vegada aquest any, han sigut una espècie de record per a la ciutadania de la proximitat de l'estiu, que s'inaugura oficialment el 21 de juny. Després de la posada en marxa de les fonts ornamentals, convertides en un zones de refresc per als infants, la ciutat ja espera l'obertura de les piscines municipals i la Bassa, que cada any arrenquen abans la temporada: Can Marcet i la Piscina de l’Olímpia donen el tret de sortida aquest cap de setmana. "Hem interioritzat l'avançament de la campanya i aquest any continuem en aquesta línia", ha explicat dimarts l'alcaldessa Marta Farrés en roda de premsa a les piscines del Complex Esportiu Municipal Sabadell Sud.

Una de les novetats enguany és l'increment del servei de mediació per fer front als conflictes que puguin sorgir als espais d'aigua. En total, es destinaran més de 4.500 hores (+20%) amb l'objectiu de garantir la convivència. Es tracta d'una tasca d'acompanyament, amb responsables encarregats d'atendre avisos i incidències dels usuaris. "La major part dels cops no parlem de situacions greus, sinó sobretot temes vinculats al civisme", ha dit Farrés fent una crida a la responsabilitat dels banyistes.

Marta Farrés, en roda de premsa a la piscina del sud

Victor Castillo

En aquest sentit, l'alcaldessa ha volgut reivindicar la força de Sabadell com a lloc d'interès pels seus equipaments i la seva oferta. "Exercim de capital. Ve molta gent a la Bassa, la instal·lació més gran de Catalunya", ha destacat. "Som conscients del pol d'atracció que són les nostres piscines", un fet que posa a prova els dispositius desplegats en cada punt.

L'any passat, Sabadell va registrar més de 300.000 usuaris: 184.860 a La Bassa i 123.893 a la resta de piscines. Es preveu repetir xifres similars aquest 2025, impulsades per uns preus que s'apugen lleugerament respecte al curs anterior ajustant-se a l'IPC. "Hi ha abonaments de temporada molt competitius. Molt per sota del nostre entorn, sobretot pel que fa a abonaments familiars", apunta Farrés.

Càmeres de vigilància

Per a fer front a l'increment d'activitats i l'afluència en les instal·lacions, el consistori estudia fórmules en matèria de seguretat. Segons ha detallat la líder del Govern municipal, s'han licitat les càmeres que es col·locaran inicialment a les piscines de Ca n'Oriac.

L'Ajuntament vol fer al nord una prova pilot el 2026 que, si funciona, s'implementarà a la resta de piscines de la ciutat. "Tenim unes instal·lacions excel·lents i poques ciutats es poden comparar. Molts alcaldes m'han trucat truquen per conèixer detalls dels nostres equipaments", treia pit Farrés.

Un espai d'oci i salut

Les piscines, considerades refugis climàtics, s'observen des de Sant Roc com un espai d'oci i salut. En l'últim any s'han fet diverses obres, aprofitant l'aixecament de les restriccions. Una de les intervencions més importants ha estat a la Bassa de Sant Oleguer, que aquest dimecres ja recupera l'aigua en tot l'emplaçament. En la resta de piscines municipals s'ha conservat l'aigua i s'han fet els tractaments oportuns abans de la posada en marxa de la campanya estiuenca, a partir d'aquest 6 de juny i fins després de Festa Major a Sabadell. En el cas de la Bassa, que tancarà el 31 d'agost, s'estudia de cara a cursos vinents allargar la temporada, un cop fets els treballs de reparació.

Amb tot, les piscines no s'obriran gratuïtament durant les onades de calor. "Considerem que hi ha prou refugis climàtics que s'obren a la ciutadania quan hi ha pics de calor. A més, també cal controlar l'aforament en les piscines", ha especificat Farrés. Sigui com sigui, els equipaments d'aigua ja es preparen per a rebre els banyistes. "L'estiu ja ha començat!", sentenciava.