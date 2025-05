Avís als sabadellencs: "Les fonts ornamentals no són aptes per al bany"

Un fenomen que cal controlar. El passat 16 de maig, fa tot just dues setmanes i després de més de dos anys d’inactivitat a causa de les restriccions per sequera, Sabadell va recuperar les fonts ornamentals de la ciutat. Elements d'aigua com els instal·lats al passeig de la Plaça Major i les places de Sant Roc, Catalunya, Creu de Barberà i Castanyers tornaven a brollar després de passar diverses revisions i garantir la seguretat dels espais. Des d'aleshores, sortidors com els del passeig de la plaça Major s'han convertit en un gran reclam per a les famílies i és habitual veure a l'indret infants jugant amb l'aigua que surt en les diferents franges horàries.

Fonts ornamentals del passeig

Juanma Peláez

En aquest context, l'Ajuntament ha hagut de col·locar uns cartells de color vermell ben visibles a la sortida de l'estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) per remarcar que les fonts ornamentals no són aptes per al bany. "Tingueu cura de l'espai públic. No es permet la utilització de tovalloles ni altres elements per al bany a la via pública", resa la placa enganxada a terra.

En els últims dies, residents i comerciants de la zona del Centre de Sabadell han observat que determinades conductes podien escapar de qualsevol lògica. Algunes famílies han arribat a l'emplaçament amb roba de recanvi, tovalloles i altres utensilis pràcticament com si es tractés de passar una tarda a la Bassa de Sant Oleguer. Una funció que en cap cas correspon a un refugi climàtic com aquest.

Fonts ornamentals del passeig

Juanma Peláez

L'objectiu dels cartells, especifiquen fonts municipals, no és prohibir, sinó que la gent -especialment els adults- prenguin consciència que el lloc no es pot convertir en una espècie de piscina municipal on passar l'estona. "La gent es pot remullar i refrescar, però no és un lloc de bany", insisteixen. Alhora, recorden que no és aigua potable ni està pensada per a determinats usos lúdics.

L'avís del consistori arriba coincidint amb la primera onada de calor de l'any, quan s'han superat els 30 graus, i a les portes de l'inici de l'estiu d'aquí a menys d'un mes. Per tot plegat, des de Sant Roc fan una crida al civisme i la responsabilitat per evitar que es repeteixin imatges com les viscudes en les dues setmanes que porten en marxa les fonts.