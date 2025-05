Una tarda a les fonts del Passeig: "Si no puc portar el meu fill aquí, què faig?"

Les recentment reactivades fonts ornamentals de Sabadell han esdevingut un nou punt de trobada per a famílies amb nens, especialment en dies calorosos com aquest dijous 29 de maig, en què a la nostra ciutat s’han assolit temperatures de fins a 26,3 °C segons el Meteocat. La situació s’ha convertit en polèmica després que alguns usuaris utilitzessin els espais com si fossin piscines improvisades. A causa d’aquests comportaments, l’Ajuntament ha instal·lat cartells on es recorda que “les fonts ornamentals no són aptes per al bany” i que “no es permet la utilització de tovalloles ni altres elements per al bany a la via pública”.

"Una bona proposta"

Tot i això, molts veïns i veïnes defensen l’ús moderat i respectuós d’aquestes fonts com una necessitat social davant la manca d’alternatives per combatre la calor. Hem pogut parlar amb diversos curiosos i pares que observaven l'espai de les fonts ornamentals del passeig de la Plaça Major.

Per exemple, Vanessa Fàbrega destaca que “és una zona que poden fer servir els nens i nenes de Sabadell. S’està aprofitant i ho poden gaudir”. Una opinió compartida per Pol Roura, que creu que “s’ha de trobar el punt intermig” entre el gaudi dels infants i el respecte a l’espai comú.

Alberto Garnier, tot i valorar la iniciativa com “una bona proposta”, avisa que “s’ha de controlar; no hem d’arribar al punt de l’avís amb diverses tovalloles esteses pel passeig”. La seva parella, María Grifol, hi afegeix que “cada parc que es fa a Sabadell és d’asfalt, llavors, com a pares, poder trobar espais com aquests per estar amb els teus fills a la ciutat és una alegria”, si bé considera que “òbviament s’ha de vigilar i no transformar l’espai, que no sigui un càmping”.

"No és una piscina"

Seguint aquesta idea, Paula Abellán remarca que “els infants i la gent gran són les persones més vulnerables” davant la calor. Defensa l’ús puntual de les fonts com a espai per refrescar-se, subratllant que “amb aquestes temperatures no tenen on anar. Els parcs estan bullint i a casa no s’hi pot estar per la calor”. Segons diu, “remullar-se a les fonts durant mitja horeta em sembla perfecte”, i admet que “quan he vist l’avís m’he espantat; si no puc portar el meu fill aquí, què faig?”. Mabel Rodríguez també qüestiona la restricció i apunta que “les fonts han de ser per al públic, per refrescar-se”. Destaca que “si l’Ajuntament no obre piscines municipals gratuïtes, hauria de promoure fonts com aquestes”; per a ella són "una bona iniciativa" per als dies de més calor.

Laura Rodríguez ha vingut amb els seus fills expressament fins als elements d’aigua del passeig de la Plaça Major. És un costum ara ja just després de recollir-los quan surten de l’escola, ja que estudien a prop, al Col·legi Sagrada Família de Sabadell. Tot i això, Rodríguez insisteix en la defensa dels comportaments cívics adequats: “Les fonts per remullar-se em semblen una gran idea, més enllà de ser una iniciativa atractiva, també és útil”, conclou recordant que cal fer-ne “un bon ús”, ja que “no és una piscina”.