VÍDEO | Les fonts ornamentals de Sabadell tornen a brollar després de més de dos anys de sequera

Després de més de dos anys d’inactivitat a causa de les restriccions per sequera, Sabadell ha començat a recuperar les fonts ornamentals de la ciutat. Aquest divendres, 16 de maig, han tornat a funcionar les fonts del passeig de la Plaça Major i de les places de Sant Roc, Catalunya, Creu de Barberà i Castanyers. La resta s’activaran progressivament les properes setmanes, un cop superades les tasques de revisió i manteniment.

"Recuperar les fonts vol dir tornar a respirar normalitat a la ciutat", ha afirmat. "Fa dos anys i mig que les vam tancar per la pitjor fase de sequera, i avui, per fi, tornem a veure brollar l’aigua", celebra l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que ha aprofitat per a posa en valor el model hídric de Sabadell, que ja permet generar el 20% del consum urbà amb aigua regenerada.

Les fonts funcionaran en horari d’estiu —fins al setembre— de 10 a 14 h i de 17 a 21 h. En el cas de les que disposen d’il·luminació (com les del passeig, i les places de Sant Roc, Catalunya, Creu de Barberà i de la Concòrdia), l’horari de tarda s’allarga fins a les 22 h entre setmana i fins a les 23 h els divendres i dissabtes. Els jocs d’aigua del Parc de les Aigües obriran de juny a setembre de 10 a 20 h cada dia. En les properes setmanes es preveu obrir les fonts de la plaça de la Concòrdia, Dones del Tèxtil, Pi, Creu Alta, Llívia i Pi-pi, algunes de les quals requereixen reparacions addicionals.



Restringides des de 2022

Tot i que les fonts de Sabadell funcionen amb circuit tancat —és a dir, l’aigua es reaprofita contínuament—, el seu ús estava restringit des del 2022 per normativa, a causa de la situació de sequera. Amb la col·laboració d’Aigües Sabadell, ara s’han fet treballs de neteja de reixes i brolladors, desinfecció, revisions de seguretat sanitària i controls contra la legionel·la. "No és simplement obrir una aixeta", ha remarcat Farrés, que també ha volgut recordar que “cal garantir la seguretat, ja que, tot i no estar pensades per això, moltes persones utilitzen les fonts com a espai lúdic”.

El director d’Aigües Sabadell, Lluís Jordan, ha afirmat que la ciutat ja ha deixat enrere la sequera, i que la represa del funcionament de les fonts públiques i el retorn a la normalitat en el consum d’aigua en són una mostra clara. "L'última sequera, el 2008, es va afrontar amb un consum mitjà de 106 litres per habitant i dia. Aquest cop, ho hem fet amb només 93 litres per habitant, un descens que no és casual, sinó fruit dels deures fets i de les inversions per potenciar l’aigua regenerada, l’aprofitament del subsol i l’aigua freàtica", ha destacat Jordan.

Pel que fa a la reobertura de les fonts públiques, Jordan ha explicat que, després de més de dos anys i mig sense activitat, els conductes estaven plens de brutícia i pols, acumulades pel temps i per l’aire. La neteja i posada a punt no s’ha pogut fer fins que no s’han aixecat les restriccions, a l’abril, quan Sabadell va passar de l’estat d’alerta a prealerta. "No podíem fer servir l’aigua per fer les proves a les fonts mentre les restriccions estaven vigents", ha apuntat.

DAVID CHAO

