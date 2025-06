L'atur a Sabadell se situa en la xifra més baixa des de juny del 2008

L'atur a Sabadell experimenta un nou descens. Per cinquè mes consecutiu durant aquest 2025 baixa l'atur a la ciutat. En concret, la xifra de maig de 2025 publicada avui se situa en 10.512, un 2,1% mensual menys respecte a l'abril (229 persones aturades menys). Aquesta dada és la xifra d'atur més baixa des de juny de 2008.

En aquesta ocasió, el comportament de l'atur a la ciutat experimenta un descens més notable que al conjunt del Vallès Occidental (-1,8%), província de Barcelona (-1,6%) i Catalunya (-1,9%). Pel que fa a la variació anual de l'atur a la ciutat és de -4,6%, és a dir, 503 persones aturades menys respecte el mateix període de l'any anterior.

Com indica el tinent d'alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat, Lluís Matas "la ciutat continua fent avenços destacats situant-se en nivells d'ocupació no vistos en més d'una dècada i reflecteix els esforços per enfortir el teixit productiu i promoure l'atracció d'inversió a la ciutat". El regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez, expressa que a l'Ajuntament "continuem treballant al costat de les empreses que generen ocupació perquè tothom pugui prosperar professionalment".