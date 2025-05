Quatre dècades de bombers voluntaris a Castellar

El parc de Bombers Voluntaris de Castellar es va omplir diumenge per celebrar les quatre dècades de trajectòria del cos a la vila, amb la presència també dels Serna en la commemoració. L'associació, dedicada a la cura i conservació de l'entorn natural, va suposar el motor per a la creació de l'equip de bombers, l'any 1985.

La trobada, en un ambient festiu, va servir per conèixer de prop l'equip de treball, a través de propostes com una exposició de vehicles antics, una visita amb helicòpter o simulacres d'excarceració. Tampoc van faltar els inflables i els jocs per a la canalla, una xocolatada o el dinar popular que va aplegar efectius del cos i familiars dels membres del parc castellarenc. "Va anar molt bé. Va venir molta gent del poble i la rodalia. Tothom va poder visitar camions i la gent estava encantada. El túnel de fum va triomfar entre els més petits", resumeix sobre la cita el cap de parc Oriol Garcia.

Celebració dels 40 anys de Bombers Voluntaris a Castellar

D.S

El cos va començar en una casa adaptada al carrer de l'Escorxador, amb pocs efectius i escassos instruments de treball. "De tenir una cotxera que entraven amb prou feines dos camions vam passar al polígon amb set cotxeres", remarca Garcia, que celebra els nous vehicles incorporats a la flota. Actualment, són 23 voluntaris, però esperen créixer pel que fa al personal. "S'ha jubilat molta gent i no s'estaven produint entrades", avisa.

Les sirenes i la música no van parar de sonar durant la jornada. Moltes criatures van aprofitar la mostra de camions al carrer per pujar als vehicles i descobrir el funcionament a bord. A més, durant tota la diada, el polígon del pla de la Bruguera va acollir un autocar per a la donació de sang dels presents. En total, es van fer més d'una cinquantena d'extraccions. "Estem molt contents. La gent va col·laborar i és d'agrair", destaca Garcia.

Celebració dels 40 anys de Bombers Voluntaris a Castellar

D.S

A les portes de l'estiu, els bombers reforçaran com és habitual la seva presència entre els mesos de juny i setembre. Una de les claus de la vigència, sosté, és la col·laboració entre parcs de la regió metropolitana. "Quan Sabadell ens necessita, hi som. Quan nosaltres els necessitem, hi son", exemplifica. Al parc, els torns garanteixen la ràpida cobertura en tot el municipi. Una implicació que els ha portat a bufar enguany amb força les quaranta espelmes. "Sempre hi som!", reivindiquen.