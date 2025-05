Només en pot quedar una: la Batalla de Bandes de Castellar arriba al combat final

La Batalla de Bandes ha omplert de música i cultura Cal Calissó en les últimes setmanes. Ara, el concurs ideat pel promotor castellarenc Dani Coma es trasllada a la Sala Blava de l'Espai Tolrà. Allà, es veuran les cares aquest divendres els tres grups que opten a guanyar la segona edició del certamen.

La cita arrencarà a partir de les set de la tarda amb 'Fera Metzina', classificada per a la final després de mostrar la seva energia en el duel de fa unes setmanes. "Em sembla una iniciativa molt divertida. A més, sempre que toquem a Castellar és molt especial perquè és el poble que m'ha vist créixer. Va ser molt bonic actuar al Calissó, va venir molta gent i molts que no ens coneixien es van acostar a felicitar-nos", celebra la Gemma, veu del grup, que es prepara per pujar l'últim esglaó. "Estem nervioses, però molt contentes i amb ganes de fer una bona festa". Serà en un lloc emblemàtic, on la cantant es va posar per primera vegada davant del públic. El premi: formar part del cartell de concerts de Vilabarrakes. "Tocar allà és una opció molt emocionant", expressa sobre la possibilitat, agraïda amb una proposta local que dona un impuls als músics emergents.

El segon bitllet és per 'Demà', que pujarà a l'escenari a dos quarts de nou. "És un repte. Mai hem tocat en espais tan grans com l'Espai Tolrà. Estem desitjant veure què ens proporciona aquesta sala", exposa el Gerard. La voluntat és aprofitar l'altaveu que suposa la jornada. "Venim a jugar i passar-nos-ho bé. Participar en el Batalla de Bandes ens ha fet confiar en nosaltres mateixos", resumeix sobre l'esperit de la banda. "S'agraeix que hi hagi concursos així, que donin una oportunitat tan gran. Tocar on ho han fet alguns referents és tota una fita", afegeix.

Finalment, tancarà la triple sessió d'actuacions 'Los niños del balcón', una proposta de rap melòdic que trepitja amb fermesa. El Guillem i el Gerard ho esperen, com no pot ser d'una altra manera, amb molta il·lusió. "Tenim ganes de passar una bona nit i petar-ho!", avisen. "Arribar a una final de bandes i que la gent et doni el seu suport és un premi molt gran", confessen. Per als que no s'ho vulguin perdre, prometen espectacle dels grossos per posar el punt final a la segona entrega de la Batalla de Bandes. "Crispetes i a gaudir!", tanquen.

En total, hi ha hagut deu grups que han presentat els seus temes a Castellar, amb una gran varietat. El jurat n'ha seleccionat tres, que ara volen pujar al lloc més alt del podi. La iniciativa cultural compta amb la col·laboració de l’Ajuntament i el suport dels patrocinadors sabadellencs IMSA i La Guitarreria. Els tres finalistes s'enduran premis per valor de 1.000, 300 i 200 euros. Un dels grans al·licients és que la prova serveix per fer difusió de la seva música i arribar a nous públics.