Mai un espai jove havia estat tan “segur” per “obrir-se”: què és l'Akademia de Sabadell?

Els divendres a la tarda, el centre cívic de Sant Oleguer acull una vintena de joves que es reuneixen per parlar de com se senten, dels seus dubtes, del futur i dels vincles. L’Akademia és exactament això: un espai segur, gratuït i sostingut per una seixantena de voluntaris que des de fa deu anys ofereix un programa anual de creixement personal per a joves de 18 a 23 anys.

“No és només fer tallers. És un acompanyament emocional i vital durant tot un curs”, explica Ezequiel Videla, codirector del projecte a Sabadell. A més dels tallers setmanals de tres hores —sobre temes com el desenvolupament personal, l’autoconeixement o la marca personal—, cada alumne compta amb un acompanyant fix que fa seguiment del procés amb trobades quinzenals. “La meitat del projecte és aquest vincle personalitzat amb professionals com psicòlegs o acompanyants”, destaca Videla.

Tot plegat segueix un programa pedagògic estructurat en tres trimestres i pensat per oferir eines emocionals i d’orientació professional. “És important tenir espais així, perquè molts joves arriben amb la sensació d’estar perduts, de no tenir eines per fer front a la pressió o a les decisions que s’esperen d’ells”, explica el director. Al llarg del curs, es treballen també aspectes com la gestió dels vincles, els objectius vitals, els talents propis o els hàbits saludables.

La iniciativa forma part d’una xarxa més àmplia nascuda a Barcelona, i a Sabadell ha consolidat ja una comunitat activa de participants i voluntaris de perfils molt diversos. “Tenim des de professionals amb anys d’experiència fins a joves que han passat pel programa i decideixen sumar-s’hi com a formadors o acompanyants”, diu Videla.

Aquest mes de maig s’han obert les inscripcions per a la propera edició, que començarà al setembre. “Fem una petita entrevista perquè busquem sobretot gent motivada, que tingui ganes i disponibilitat”, aclareix Videla. El curs és gratuït i les places estan limitades a entre 20 i 25 alumnes.