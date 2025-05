Horaris dels jocs d’aigua de la plaça de Catalunya de Castellar

És un dels llocs més concorreguts cada estiu, amb visitants castellarencs i de la rodalia. L’espai de jocs d’aigua interactius de la plaça de Catalunya de Castellar obre aquest divendres. La instal·lació, que compta amb un sistema de recirculació de l’aigua, estarà en funcionament de dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h i de 16 a 19.30 h, i els dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h i de 17 a 19.30 h.

L’accés es farà per la zona de la terrassa del bar i l’aforament de l’espai d’aigua estarà limitat a 200 persones. L’Ajuntament demana a tots els usuaris que es faci un ús cívic de la instal·lació: entre d’altres, es recorda que no està permès fer pícnic a dins de la instal·lació d’aigua o la recomanació de no anar seminu (només amb banyador) a l’exterior dels jocs.

Jocs d`aigua a la plaça de Catalunya de Castellar

Victor Castillo

Els jocs d’aigua de la plaça de Catalunya compten amb una quarantena d’elements recreatius, distribuïts en dues àrees diferenciades: una de familiar, amb jocs adreçats a persones de totes les edats, i una altra d’infantil, adreçada als més menuts.

En aquests darrers dies la instal·lació ha estat objecte d’uns treballs de millora d’impermeabilització del paviment, amb l’objectiu d’evitar fuites d’aigua.

Ús dels casals d’estiu

Cal recordar que des del 25 de juny i fins a l’1 d’agost, els casals d’estiu o grups de 20 persones del municipi podran reservar amb prioritat els jocs d’aigua de dilluns a divendres, de 10 a 13 hores. Tot i així, la instal·lació també estarà oberta al públic en aquesta franja horària, ja que sempre es deixaran places disponibles per a ús general.

La reserva per a casals d’estiu i grups de Castellar s’haurà de sol·licitar prèviament per internet i esperar a rebre confirmació. Si no hi ha reserva prèvia es podrà denegar l’entrada a l’espai amb l’objectiu de garantir l’ordre i la seguretat per gaudir del joc sense aglomeració de persones. En cas que s’accepti la sol·licitud, els usuaris hauran de respectar els horaris assignats i el nombre d’infants indicat a la reserva.

Refugi climàtic

Els jocs d’aigua de la plaça de Catalunya, així com les piscines del Complex Esportiu de Puigverd (Sige Sport Castellar), del Casino del Racó (Racó Esports) i de la Penya Arlequinada (Ca n’Avellaneda) s’afegiran per segon any consecutiu un cens municipal de refugis climàtics. Aquest registre té com a objectiu que la població, especialment la més vulnerable, disposi d’equipaments municipals climatitzats i d’ús públic per atenuar l’efecte de les altes temperatures. També formen part d’aquest cens la Biblioteca Municipal Antoni Tort, el Mercat Municipal, El Mirador, i els dos casals de gent gran. Tots aquests equipaments s’han senyalitzat amb un identificador a la façana principal d’accés a cada edifici.