Entreguen la col·lecció digitalitzada de les 3.266 edicions publicades de la mítica 'Forja' a Castellar

El setmanari Forja encara ressona entre els castellarencs. La publicació va omplir els quioscos locals durant més de mig segle. Ara, l’Ajuntament de Castellar del Vallès ha rebut la donació de la col·lecció completa del setmanari, ja desaparegut, en format digital (PDF). L’acte de lliurament, celebrat a les dependències de l’Arxiu Municipal, ha estat protagonitzat pel castellarenc Joan Roura, impulsor d’una tasca de digitalització que ha permès conservar les 44.177 pàgines corresponents a les 3.266 edicions publicades entre el 2 de març de 1946 i el 4 de setembre de 2015. El projecte ha comptat també amb la col·laboració del castellarenc Jesús Gómez, com a tècnic digital.

Roura ha fet entrega de tres còpies completes de la col·lecció digital: una per a l’Ajuntament de Castellar del Vallès, a través de l’Arxiu Municipal; una altra per a la Parròquia de Sant Esteve, editora de la publicació; i una tercera per al Centre d’Estudis de Castellar – Arxiu d’Història. L’acte ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de Castellar del Vallès, Yolanda Rivera; la regidora de Promoció de la Vila i Memòria Històrica, Elisabet España; el mossèn de la Parròquia de Sant Esteve, Xavier Blanco; la presidenta del Centre d’Estudis de Castellar, Marina Antúnez; i l’arxivera municipal, Sílvia Sáiz.

Acte d`entrega de les publicacions digitalitzades

Cedida

Forja va néixer el 1946 com a portaveu de la Parròquia de Sant Esteve i es va publicar de forma ininterrompuda fins al 2015. Fins a l’any 2008 la seva gestió va correspondre a la mateixa Parròquia, i a partir d’aquell any i fins al final de la seva trajectòria, l’edició va anar a càrrec de l’entitat Difusió Cultural Forja. La publicació es va imprimir sempre a les dependències del carrer del Puig de la Creu, on inicialment es va ubicar Ribera Impressió i posteriorment l’empresa Castellargraf.

Durant dècades, Forja va ser pràcticament l’únic mitjà de comunicació local amb periodicitat setmanal, fet que la converteix en una font de consulta essencial per conèixer l’evolució de Castellar, especialment durant la postguerra i la segona meitat del segle XX. En les setmanes vinents, l’Ajuntament posarà a disposició de la ciutadania aquest valuós fons documental en format digital a través del portal web municipal.