Cada cop més donants d'òrgans a Sabadell

El nombre de donants d’òrgans ha crescut considerablement en l’última dècada a Sabadell. El Taulí ha acollit 152 donants des que té la competència i s’ha convertit en un dels centres no trasplantadors més actius en donació d’òrgans a Catalunya.

Durant l’any passat, al Taulí 22 persones van donar els seus òrgans després de morir, fet que va permetre fer 66 trasplantaments. La majoria dels donants tenien més de 60 anys. La meitat d’aquestes donacions es van fer després de la mort cerebral del pacient i l’altra meitat van ser donacions després que el cor deixés de funcionar. En aquests casos, es tracta sovint de pacients en situació terminal en què la família i l’equip mèdic acorden aturar els tractaments.

Un d’aquests casos, de fet, va suposar un precedent a Catalunya: per primera vegada, es va donar el cor d’una persona que havia demanat l’ajuda per morir en el marc de la llei d’eutanàsia. El procediment va ser especialment complex i va requerir una coordinació molt precisa. “Aquesta donació va marcar un abans i un després al nostre centre hospitalari i per al nostre equip”, explica Chelo Guía, coordinadora de l’equip de trasplantaments del Parc Taulí.

Sabadell té un equip format en aquest àmbit

L’equip assistencial implicat en el procés de la coordinació de la donació d’òrgans i teixits del Parc Taulí està format per cinc metges –Dra. Chelo Guía, Dr.Jorge Lema, Dra. María Luisa Martínez, Dra. Raquel Peredo i la Dra. Sònia Marco– i són professionals que es dediquen a aquesta tasca a temps parcial. Estan formats específicament en aquest àmbit per saber detectar possibles donants i assegurar la qualitat dels òrgans. També són els encarregats de realitzar totes les gestions necessàries per fer el procés: entrevista amb els familiars, avaluació i manteniment del donant i coordinació de l’extracció d’òrgans i teixits.