El FemFestival 2025 arriba amb novetats en l'edició més internacional

Els concerts tindran lloc per primera vegada a la plaça de la Fàbrica Nova de Castellar del 3 al 6 de juliol

Castellar consolida la seva aposta per la música en directe i amb accent femení. Del 3 al 6 de juliol tindrà lloc una nova edició del FemFestival 2025, que arriba enguany a la cinquena entrega. Un cop més, el festival reafirma el seu compromís amb la visibilització de dones als escenaris a través d’una programació gratuïta que es presenta plena de novetats. Precisament, un dels canvis respecte a anteriors edicions és l’estrena d’una nova ubicació: la plaça de la Fàbrica Nova, un espai ampli que permetrà la presència de food trucks amb diferents opcions gastronòmiques.

Dues apostes internacionals

En un pas endavant cap a la internacionalització del festival, la programació d’aquest 2025 inclou dues actuacions destacades; d’una banda, el concert de la cantant, compositora i contrabaixista estatunidenca Tonina, dissabte 5 de juliol (22 h). Tonina Saputo, filla de pare ugandès i mare siciliana, és un exemple de multiculturalitat, una artista versàtil i amb un munt d’influències musicals. El seu sentit del ritme i de la melodia i la seva interpretació com a vocalista, juntament amb les seves qualitats com a contrabaixista, volen captivar el públic amb un estil singular.

De l’altra, l’actuació de Flor de Lava, que clourà l’edició d’enguany del FemFestival el 6 de juliol (21.30 h). Brina Quoya, María McCausland, Natalia Medina, Paula van Hissenhoven, Pilar Cabrera i Sabi Satizábal són les integrants d’aquest col·lectiu musical colombià que han unit les seves veus per crear una proposta que celebra la llibertat i l’empoderament femení tot fusionant ritmes llatins, cúmbia, R&B i folk. El seu primer senzill, “El velo se cayó”, s’ha convertit en un himne feminista que supera els dos milions de reproduccions a YouTube. Aquest concert serà l’única actuació gratuïta del grup a Catalunya.

Tres concerts amb segell català

Com en anteriors edicions, el FemFestival comptarà amb actuacions de proximitat en el seu cartell. Així, el tret de sortida de la programació el farà el 3 de juliol (21 h) la cantautora vallesana Laura Garriga, que oferirà un concert acompanyada de la seva banda. Garriga desplegarà el seu so de contralt que mescla soul, pop, rock i folk en català. Serà l’única actuació del FemFestival que tindrà lloc en una ubicació diferent de la resta: es farà a la plaça de Cal Calissó.

L’endemà, 4 de juliol (22 h), el sextet barceloní Al·lèrgiques al pol·len, una de les bandes amb més projecció del panorama actual, presentarà el seu nou directe, basat en el seu quart i últim disc fins al moment, Al·larma (2024), un treball que inclou col·laboracions amb artistes com Figa Flawas, Dan Peralbo i el Comboi, Ven’nus o Joan Manuel Serrat.

I dissabte, 5 de juliol (21 h), la cantant castellarenca Mar Plaza presentarà damunt de l’escenari del FemFestival el seu primer EP, Love and what it costs, acompanyada de Carla Aragonès a la guitarra, Òscar Pérez a la bateria i Ferran Illa al baix.

Activitats paral·leles: humor, trivial i sessió de DJ

El FemFestival 2025 suma tres activitats paral·leles per ampliar l’experiència més enllà de la música en directe. Així, divendres 4 de juliol (20 h) s’ha programat un vespre amb música, amb DJ MBB. La castellarenca punxarà discos en una sessió eclèctica que barrejarà soul, vaporwave, future funk, reggaeton i electrònica per fer cantar i ballar el públic.

A més, dissabte 5 de juliol (20 h) el festival s’obrirà amb un vespre d’humor que consistirà en una sessió de micro obert de monòlegs protagonitzada per Sònia Suné, Carmensita Ye-yé i Anna Flavià. Finalment, el Col·lectiu Aspàsia proposa el 6 de juliol (20 h) un vespre de trivial amb preguntes relacionades amb la cultura popular i la història des d’una perspectiva feminista i LGTBIQA+.

La programació

Dijous 3 de juliol – Cal Calissó

21 h - Laura Garriga amb banda

Divendres 4 de juliol – Plaça de la Fàbrica Nova

20 h – Vespre amb música amb DJ MBB

22 h - Al·lèrgiques al pol·len

Dissabte 5 de juliol – Plaça de la Fàbrica Nova

20 h – Vespre d’humor: Micro obert de monòlegs amb Sònia Suné, Carmensita Ye-yé i Anna Flavià

21 h - Mar Plaza

22 h - Tonina

Diumenge 6 de juliol – Plaça de la Fàbrica Nova

20 h - Vespre de trivial amb el Col·lectiu Aspàsia

21.30 h - Flor de Lava