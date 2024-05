Els braços gegants de la fàbrica Bosser diuen adeu al carrer d’Alemanya

Les obres per retirar els estabilitzadors de la fàbrica Bosser continuen avançant a bon ritme i ja s’ha arribat a un punt com a mínim, simbòlicament, remarcable. En les darreres hores s’han acabat de retirar els darrers suports metàl·lics que quedaven a la façana del carrer d’Alemanya (Centre), de manera que aquesta ja només se sustenta per si sola i amb el nou sistema que s’ha instal·lat durant les primeres setmanes de les obres a l’interior de la fàbrica per continuar assegurant que es preserva. Està protegida i, per això, els suports l’han acompanyat durant nou anys, des del 2015.

El carrer d’Alemanya, entre Ferran Casablancas i Sant Pau, continuarà tallat al trànsit fins a final de maig. Un cop tretes les estructures metàl·liques, ara es procedirà a desmuntar els sis blocs de formigó que aixecaven aquestes estructures. El tram del carrer d’Alemanya, es desmuntaran amb un martell hidràulic, mentre que quan s’acabi aquesta part i es passi a fer el mateix al carrer de Ferran Casablancas, allà es preveu fer-ho amb tall làser per reduir les molèsties als veïns per pols i soroll.

Finalment, és la propietat de la fàbrica Bosser la que executa les obres, amb un pressupost d’uns 500.000 euros. Els treballs els supervisen tècnics municipals, que ja hi han fet diverses visites d’obres per fer-ne seguiment. La previsió és que tota l’obra, inclosa la reparació de la vorera en mal estat, estigui enllestida aquest estiu, entre els mesos de juny i juliol.