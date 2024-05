La Crida denuncia la compra del Museu del Gas a Naturgy al contenciós administratiu

La Crida per Sabadell ha denunciat al tribunal contenciós administratiu l’acord del Govern amb Naturgy per la compra del Museu del Gas per part de l’Ajuntament per gairebé 3,2 milions d’euros.

La formació alternativa vol posar el focus en “l’operació de possible especulació” per la qual el consistori ha adquirit l’immoble. La Crida recorda que “aquest procés ve de lluny i el considerem totalment irregular”.

Els regidors Oriol Rifer i Aurora Murillo han explicat aquest divendres en roda de premsa que “des de la Crida ens hem proposat aturar l’urbanisme a la carta del PSC i que aquesta operació, on novament guanya Naturgy i perd Sabadell, sigui aturada definitivament”.

La Crida vol evitar “que la ciutat pagui dos cops el museu” perquè, entén –igual que ho van denunciar ells mateixos i els comuns el setembre passat– que la ciutat ja va pagar per l’equipament amb la requalificació d’uns terrenys al carrer de Buxeda, a l’Eixample, on ara Naturgy preveu començar a construir pisos. La formació reclama responsabilitat al Govern, que vetlli pel bé comú i que preservi l’interès públic en tot el procés.

El Govern: “No sorprèn que la Crida vulgui aturar projectes”

“No sorprèn que la Crida vulgui aturar projectes que fan avançar la ciutat i la seva potència cultural, com pot ser el nou Museu ubicat a la plaça del Gas. Estan en contra de millorar els museus aprofitant un espai en desús?”, sostenen fonts del Govern consultades pel Diari.

Des de l’executiu defensen que aquesta operació “estalvia milions d’euros a la ciutat” i permet reobrir l’equipament cultural de la plaça del Gas com a museu d’història, tèxtil i del disseny. Fonts del Govern també afegeixen que “no deixen de sorprendre aquestes declaracions per part d’un partit que va comprar l’Artèxtil al clan Jodorovich per 6 vegades el seu preu inicial”. El quadripartit va comprar l’antiga fàbrica per 3,2 milions d’euros, quan un any i mig abans el clan citat anteriorment l’havia adquirit per 500.000 euros. Fiscalia ho va investigar, però el procediment es va acabar arxivant perquè no es van poder acreditar fets delictius.

Fonts municipals afegeixen que la compra del Museu del Gas encara no s’ha tramitat. Ni s’ha comprat ni s’ha pagat. “S’ha d’acabar de tramitar l’expedient de la compra. I després es pagarà”, indiquen.