L’Ajuntament de Sabadell comprarà l’antic museu del Gas a Naturgy. El ple municipal ha tombat una proposta dels comuns, que exigien la cessió gratuïta de l’equipament, en desús des del 2018. Una àmplia majoria (el Govern del PSC i Junts) s’hi ha oposat, i només ERC i la Crida s’han sumat als de Joan Mena.

El govern municipal ultima l’acord amb la multinacional per adquirir l’edifici. L’objectiu és convertir-lo en un espai destinat al tèxtil i a la història de Sabadell. L’alcaldessa, Marta Farrés, va anunciar l’operació en la campanya electoral de les municipals i es va comprometre a reobrir l’equipament abans del 2025. Ni aleshores ni ara ha concretat quin serà el preu a pagar.

Per als comuns no hi ha discussió possible. O l’Ajuntament aconsegueix l’edifici de franc, o no hi pot haver cap acord amb Naturgy. Hi els seus motius són històrics: l’any 2006, l’Ajuntament i Gas Natural van signar un conveni la instal·lació del Museu del Gas a la ciutat. A canvi, el consistori va requalificar uns terrenys al carrer Buxeda, a l’Eixample, on empresa energètica podia construir habitatge.

“Per què hauríem de pagar dues vegades pel mateix?”, s’ha preguntat el líder d’En Comú Podem, Joan Mena, que considera que Naturgy –“una empresa especuladora”– ja va treure rèdit de l’operació urbanística. Defensa la cessió com la millor opció, tant per l’Ajuntament com per Naturgy, que es podrà desfer d’un edifici abandonat que li genera “despeses de les quals no es vol fer càrrec”. “A qui defensen, els interessos de Sabadell o de Naturgy?”, ha afirmat mirant a la bancada del Govern socialista.

“Hi va haver mala fe de sortida”

La Crida també veu arguments suficients per exigir la cessió gratuïta a Naturgy. “Una operació urbanística d’aquestes magnituds i a canvi tenim un museu durant cinc anys?”, ha assegurat la portaveu anticapitalista, Anna Lara. “Ens podem imaginar que hi va haver mala fe de sortida”, ha afegit en referència al conveni entre l’Ajuntament i Naturgy. Des del Govern municipal, el tinent d’alcaldessa d’Urbanisme, Adrián Hernández, ha recordat a Lara que el museu del Gas va tancar el 2018, quan la Crida ostentava l’alcaldia de Sabadell.

Per la seva banda, el regidor d’ERC Santi Valls ha mostrat els seus dubtes sobre la compra del Museu del Gas quan “hi ha patrimoni que ja tenim i està pendent de rehabilitar”, com la casa Grau, a tocar del Museu del Gas.

Lluís Matas (Junts) ha passat de puntetes sobre la compra i s’ha alineat amb el Govern: “El museu del tèxtil sempre ha estat una prioritat per a nosaltres. El tèxtil ha de formar part del relat de la ciutat”, ha assegurat. Tots els grups de l’oposició han lamentat la poca informació disponible sobre la compra. De fet, tant Vox com el PP s’han abstingut per aquest motiu.

Què se’n sap del Museu del Tèxtil?

El Museu del Tèxtil i d’Història de Sabadell serà un projecte de l’Ajuntament de Sabadell amb la col·laboració agents privats com el Gremi de Fabricants, l’Esdi i la Fundació Antoni de Montpalau. Serviria per encabir l’actual Museu d’Història, situat en un edifici petit i deteriorat del carrer Sant Antoni, i alhora permetria exhibir 17.000 vestits d’alta costura i prêt-à-porter i uns 30.000 dibuixos en mans de la Fundació Antoni de Montpalau. La majoria de les peces són dels segles XIX i XX, però d’altres són anteriors i tenen un valor incalculable.