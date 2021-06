Què es pot fer a la Casa Grau de la plaça del Gas?

“Té un potencial espectacular, únic”, assegura l’arquitecte sabadellenc Francesc Camps sobre la Casa Grau (modernista, 1911), ubicada a la cèntrica plaça del Gas. Però encara que hi hagi punts de vista com aquest, la realitat és que l’immoble de propietat municipal i protegit patrimonialment fa anys que està tancat, abandonat i sense que se n’aclareixi el futur. El rebombori generat pel grafiti que Gerard Torres Sanmartí va fer a la porta del pati de la casa i es va acabar esborrant ha reobert el debat sobre els usos d’aquest edifici de planta baixa i dos pisos. De moment, fonts del Govern asseguren que no s’han decidit els usos de l’edifici, que s’estan estudiant.

Fora del consistori, entre les opinions hi ha força consens perquè es converteixi en un espai cultural, sigui un hotel d’entitats, sales d’actes i exposicions o de creació artística, amb idees com que la planta baixa i el pati es puguin treure a concessió perquè una empresa privada hi obri un bar o un restaurant, mentre que els altres espais es poden complementar amb els exemples mencionats.

L’expert en gestió del patrimoni cultural i professor de la UVic-UCC Santos M. Mateos-Rusillo té clar que “l’Ajuntament no pot tenir un bé com aquest sense utilitzar, interessa que es rehabiliti i no es faci malbé”. Mateos-Rusillo opina que quan una ciutat es troba amb un cas com aquest, el millor és que es converteixi en un equipament, no necessàriament cultural. D’una banda, podrien ser dependències municipals, però també seria una opció per completar els serveis de la zona. En aquest darrer sentit, el president de l’associació de veïns Centre-Mercat, Evarist Fortuny, reivindica que sigui un centre cívic perquè “no en tenim, és el que ens falta”. En aquesta zona, els més propers són els de la Creu Alta i Sol i Padrís, mentre que de biblioteca o altres serveis sanitaris i administratius ja n’hi ha.

Per la seva part, Francesc Camps, membre de la direcció de la província de Barcelona del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, vinculat també a la secció vallesana i a la Fundació Bosch i Cardellach, explica que el pati de la Casa Grau es podria convertir en un espai expositiu singular. La seva fisonomia, amb accés des de la plaça, el porta a pensar que “permetria fer activitats a mig camí entre el que és la casa i l’exterior que es veu públicament”, de manera que “podria ser un model lleugerament diferent dels clàssics”, com el Casal Pere Quart, permetent treure l’art a l’exterior. Per exemple, l’interior de la casa creu que es podria destinar a hotel d’entitats, tenir espais d’exposició, d’actes, etc.

Què n’opina l’oposició?

En general, els partits de l’oposició a l’Ajuntament de Sabadell tenen diferents propostes sobre la Casa Grau. El portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez, assegura que amb el govern anterior quadripartit “teníem un projecte molt ben travat i tot preparat per poder fer una rehabilitació ambiciosa” i destinar-lo a l’acció social. Per la seva part, la portaveu de la Crida per Sabadell, Nani Valero, remarca que “les rehabilitacions d’edificis patrimonials són necessàries” i cal avaluar-les a la Taula de Patrimoni.

El portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, creu que s’hi podrien posar dependències municipals, però reclama “una mirada global” sobre l’ús que es dona a tot el patrimoni, com el Pissit o l’Artèxtil. I des de Junts per Sabadell aposten per ubicar-hi la seu de l’oficina de la Capital de la Cultura Catalana, ja que Sabadell ho serà el 2024. “La ubicació que té afavoreix que es puguin desenvolupar una sèrie d’activitats al voltant de la capitalitat”, explica el portaveu dels juntaires, Lluís Matas. I que un cop passi aquest temps, esdevingui un espai per fer activitats culturals.

