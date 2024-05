El Parc Natural de Sant Llorenç es queda sense bars

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac va entrar el passat mes de gener un una fase de transformació. El procés ha de permetre canalitzar la creixent afluència de visitants en diferents punts emblemàtics i reorientar la gestió d’aquest entorn privilegiat a la comarca. El pla, impulsat per la Diputació de Barcelona i amb el 2027 a l’horitzó, va centrar l’atenció ràpidament en el servei de restauració de la Mola, que va quedar tancat fa quatre mesos. La clausura, però, no ha estat l’única al parc, que ha dit adeu a altres bars que abastien els excursionistes fins ara.

Des de l’1 d’abril, l’Àrea d’Esplai de les Arenes ha hagut de tancar l’establiment, malgrat que l’activitat a l’exterior continua. La Diputació ha decidit finalitzar el servei sense renovar la concessió, deixant l’indret sense un dels espais que acostumaven a servir de parada durant el trajecte. “Van començar per la Mola i després nosaltres, però també ha tancat el servei a l’àrea de la riera de Nespres a Mura i l’àrea del Torrent de l’Escaiola a Matadepera”, explica la família Soler, encarregada de gestionar l’indret castellarenc els últims dotze anys.

Juana Barber, cap de Servei de Gestió de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, explica que la decisió respon a la voluntat de repensar el model d’aquests espais, que han estat funcionant durant molt temps amb algunes deficiències i buits legals que ara caldrà ajustar. “L’aturada serveix per fer una reflexió general i abordar el futur amb tots els actors i entitats implicades”, exposa. “Són equipaments que costa mantenir. S’executava un sistema en què la Diputació subvencionava una part”, precisa. Els contractes, però, estaven en un limbe que ara cal resoldre, també pel que fa als beneficis que generava l’espai. Tot plegat, a més, en un context marcat per la sequera i les restriccions per fer foc a la natura.

Una decisió “abrupta i precipitada”

Els gestors lamenten que la decisió ha estat abrupta i precipitada, sense temps per digerir ni comunicar l’adeu. El gener, els responsables van rebre l’avís de l’ens que calia fer reformes per poder garantir el volum de demanda que tenia. Posteriorment, van rebre una carta en què s’informava que havien de tancar. “Ens van dir que hi havia risc d’incendi. Després, que calia tancar per la sequera. No ho hem acabat d’entendre, perquè no ens han donat un motiu clar”, expressen.

D’ençà de la pandèmia, l’establiment operava mitjançant un acord verbal amb l’ens provincial, a expenses de renovar o no la concessió. Extrem que finalment no s’ha complert. Passades poques setmanes “de pròrroga”, finalment, s’han acomiadat del local, a l’espera de rebre un document oficial. “Encara hi ha gent que ens truca. És una llàstima perquè hem fet una clientela, amics i gent que confiava en la nostra gestió”. La família adverteix que el tancament arriba a més en una època de màxima afluència, coincidint amb l’estiu. Durant el primer trimestre, abans del tancament, l’àrea havia acollit més de 2.6000 visitants.

Barber reitera que en les condicions actuals no es podia concessionar, malgrat que fins i tot es va estudiar la possibilitat de subvencionar les millores. Ara, s’obre un nou escenari, en el qual caldrà saber la inversió necessària i parlar amb tots els interlocutors, començant per l’Ajuntament de Castellar. L’objectiu passa per reduir els possibles riscos generats per determinades activitats que s’hi puguin desenvolupar.

El consistori, a disposició de les parts

Per la seva part, l’Ajuntament de Castellar havia traslladat als gestors la possibilitat d’estudiar algun ajut econòmic per desenvolupar els canvis pertinents. El consistori considera que es tracta d’un lloc clau per a la comarca i la vila. “Té un interès públic per a la ciutadania i per a nosaltres és important que pugui funcionar”, detalla el regidor d’Entorn Natural i Riu Ripoll de Castellar, Aleix Canalís.

El consistori es mostra obert a explorar amb les parts qualsevol altra activitat que es pugui desenvolupar per donar-hi vida. “Dona resposta a necessitats socials de molts veïns. És una de les portes d’entrada al Parc Natural, sobretot per gent de Sabadell i altres parts”, afegeix Canalís, que reclama que es faci manteniment de l’espai amb les màximes garanties durant aquest període incert.

Un lloc icònic

L’àrea està en funcionament des del 2003, amb taules, aigua potable, sanitaris, aparcament. L’1 d’abril, el bar, les barbacoes i el lloguer de taules van quedar fora de servei. Des de la direcció del Parc han considerat que hi havia una sèrie de mancances en la instal·lació, que no reunia les condicions per fer l’activitat amb la intensitat que es feia.

L’espai ha estat històricament un dels grans punts de trobada d’excursionistes d’arreu de la comarca, en l’entorn del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. La zona d’oci i esbarjo, situada en una franja estreta al costat de la carretera B-124 i el riu Ripoll, ha acollit visitants que han gaudit del servei de restauració. A partir d’ara, tocarà portar el menjar de casa.