Com serà el futur de la Mola? Així és el pla previst per al 2027

El futur de la Mola comença a definir-se després de mesos de dubtes al voltant del cim un cop es va confirmar el tancament del restaurant a final d’aquest mes de gener. La Diputació de Barcelona ha presentat aquest dijous el seu projecte, que engegarà el 23 de gener amb un pla de futur i sostenibilitat per a l’espai natural, ubicat al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

La data coincideix amb la fi de la concessió del restaurant que hi ha al complex del monestir que s’alça al cim i que no es prorrogarà. L’objectiu ara és adaptar els serveis que s’oferiran a la normativa europea vigent, mitjançant una transformació que s’allargarà diversos anys, amb el 2027 com a data assenyalada en vermell.

El diputat d’Acció Climàtica, Xesco Gomar, ha explicat que tot i la fi de la restauració a la Mola, l’accés està garantit “des del primer dia”. L’únic que es tanca, detalla, és la cuina i el magatzem. Una decisió que no ha estat ben rebuda per l’actual gestora, a càrrec de la família Gimferrer, que avisa que la clausura deixarà sense feina una vintena de persones i diversos animals a l’estacada.

El pla de l’ens provincial preveu la presència de seguretat i informadors al lloc en una primera fase. Posteriorment, s’afrontarà, entre d’altres, la restauració del monestir. En total, la dotació pressupostària de 2,6 milions a executar fins a principis de 2027.

Els motius del canvi

Durant la roda de premsa de presentació del pla a l’Ajuntament de Matadepera, Gomar ha explicat que en la darrera renovació de la concessió del restaurant l’any 2018 ja es van detectar “indicis de col·lapse” a l’entorn del monestir i de “degradació” de l’edifici. En aquest sentit, ha recordat que el restaurant de La Mola servia 23.000 àpats anuals, el que es traduïa en un volum de transport de mercaderies i generació de residus superior a les 80 tones que estava tenint unes conseqüències “molt evidents” en l’entorn i que obligava a fer “una parada tècnica”.

“No volem buscar culpables. Agraïm la feina que durant tants anys han fet els propietaris del restaurant, però ara cal avançar i fer els canvis necessaris per adaptar l’espai natural de La Mola als nous requeriments”, ha afegit. La Diputació defensa que ha ofert ajuda als concessionaris del restaurant per buscar una llar d’acollida per als rucs que durant aquests anys han estat els responsables de portar-hi les mercaderies.

Com serà el pla?

Els pla de futur i sostenibilitat es farà en sis fases. La primera començarà aquest mes de gener i inclou fer els estudis necessaris. L’última fase, prevista per al setembre de 2026, és l’inici de la construcció d’un sistema d’energia renovable, la captació d’aigua de boca i el seu tractament i un sistema de depuració de residus. També es preveu millorar l’entorn del cim, els camins i els sistemes de transport. Segons els terminis marcats per la Diputació, totes aquestes actuacions haurien d’estar enllestides a principis de 2027.

El que no inclou el pla, tot i que és un document “viu” que pot incorporar modificacions, és l’obertura d’un nou restaurant. Xesco Gomar ha recordat que al parc hi ha una setantena de restaurants que poden satisfer sobradament la demanda dels visitants. De moment, la Diputació preveu que l’afluència baixi un cop s’abaixi la persiana del restaurant el pròxim diumenge.