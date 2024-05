El Sabadell viu amb màxima intensitat les hores prèvies al decisiu duel davant el Ponferradina

L’últim entrenament del Centre d’Esports abans del duel d’aquest dissabte (19 h) davant el Ponferradina s’ha convertit gairebé en un exercici de màxima conscienciació per l’enorme transcendència dels tres punts. Només val guanyar per mantenir vives les opcions de permanència.

Una sessió de vídeo i una xerrada grupal al mig del camp entre el cos tècnic i jugadors ha precedit una curiosa escena: un grup de joves seguidors, units pel sentiment arlequinat, han llegit, a través del seu portaveu, Miquel Segalés, un manifest a la plantilla, a la zona de tribuna, en el qual demanaven la seva implicació i un últim gran esforç per correspondre a la fidelitat de l’afició. L’objectiu era fer arribar a tots aquest sentiment i donar-los el total suport.

Els jugadors han reaccionat amb un aplaudiment unànime i han saludat, un a un, els artífexs d’aquesta iniciativa. D’altra banda, un grup d’aficionats estan gestionant fer una rebuda especial quan els jugadors arribin a la Nova Creu Alta aquest dissabte per afrontar el partit.

El president, al vestidor

La intensa jornada encara ha viscut un capítol més institucional amb la presència del president, Pau Morilla–Giner, qui s’ha reunit amb els futbolistes i la totalitat del cos tècnic i auxiliars, dins del vestidor. Ha estat una xerrada curta, però molt directe. Sense retrets, però el president ha volgut tocar la fibra sensible, el que significa aquest escut per a molts sabadellencs i el que pot suposar un descens de categoria. A la sortida, Pau Morilla–Giner ha preferit no fer declaracions. Només ha subratllat que cal creure-hi en la salvació.

El tècnic, Óscar Cano, ho ha confirmat després en roda de premsa. “El president ens ha dit que som capaços d’aconseguir-ho. Ha recordat la nostra remuntada quan estàvem en una pitjor situació que gairebé tota la resta d’equips. Si vam sortir al febrer de la zona de descens, ara es pot tornar a fer”.

També ha reiterat que “si fem els sis punts, ens salvarem”, però només vol centrar-se en els tres primers contra el Ponferradina. “He prohibit a l’staff fer altres càbales. Jo mai penso en el pitjor dels casos, prefereixo ser optimista. Sabem que hem de guanyar tant sí com no. Després del duríssim cop de Tarazona, el vestidor s’ha recuperat i ha fet uns grans entrenaments. El sentit de la responsabilitat és màxim i volem enganxar també la nostra gent. Si hi ha algun paral·lelisme amb la situació que vaig viure amb el Castellón la temporada 18/19 és precisament l’afició. Mai ens deixen sols”.

D’altra banda, la recollida d’entrades gratuïtes per part dels socis i la venda de localitats -entre 5 i 10 euros- està accelerant el ritme. Tot indica que es registrarà la millor entrada de la temporada en aquest últim partit a l’Estadi. Es podrien fregar els 7.000 espectadors.