L’institut Ca n’Oriac ha estat guardonat amb el premi Baldiri Arts i Llengua, que atorga la Fundació Carulla i reconeix iniciatives educatives que connecten l’art i el català. El centre ha estat premiat pel projecte Escèniques, que “parteix d’una optativa de 4t d’ESO, però que treballem de forma transversal amb altres matèries”, explica Roser Farriol, professora de música del centre i coordinadora del projecte juntament amb Yolanda Carrillo, docent de llengua.

L’objectiu principal és la creació d’una composició artística i escènica que acaba amb una representació final. Tot i que al llarg del curs es fan petits muntatges que es representen a diferents punts de la ciutat, com a l’Estruch, el passat novembre. “És interdisciplinari perquè passa per moltes matèries”, explica Farriol. “Per exemple, a música es fa la producció musical, a tecnologia es creen elements d’escenografia i a economia es pensa com fer la promoció de l’espectacle”, afegeix.

L’institut col·labora amb l’espai de creació La Sala des de fa tres anys. “Això suposa que els alumnes poden anar a veure assajos o rebre indicacions dels artistes”, detalla la coordinadora del projecte. Normalment, les obres sorgides d’Escèniques es representen a La Sala; enguany, però, l’espai està en obres i el Centre Cívic de Sant Oleguer acollirà la representació final, a finals de maig. “L’art té un poder transformador i fa que els nois i noies, que a casa parlen castellà, es deixin anar i guanyin confiança”, sosté Farriol. Sobre el premi en efectiu, de 3.500 euros, la professora apunta que s’inverteix en material per a les obres, com amplificadors.

A l’espera d’un nou premi a la vitrina

L’institut Ca n’Oriac podria sumar un reconeixement més pròximament. És una de les quatre escoles finalistes en el Premi Escola Transformadora, que també atorga la Fundació Carulla. És el reconeixement més prestigiós dels Premis Baldiri, ja que premia una única escola de tot el territori català. El 8 de juny s’anunciarà el centre guanyador.

Distingit el febrer amb un premi de la Generalitat

El passat febrer l’institut també va ser reconegut amb un altre guardó. En aquest cas, amb un dels quatre Premis Participa a l’Escola 2023, que reconeix experiències participatives que els centres instauren durant el curs per fomentar la cohesió de grup i la involucració dels alumnes amb l’escola, i que atorga la Generalitat de Catalunya. El projecte que va conduir l’escola a aquest reconeixement s’anomena ‘La roda sociocràtica i els cercles de paraula’.