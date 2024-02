La Generalitat ha distingit l’institut Ca n’Oriac amb un dels quatre guardons del Premi Participa a l’Escola 2023, que reconeix experiències participatives que els centres instauren durant el curs per fomentar la cohesió de grup i la involucració dels alumnes amb l’escola. El projecte guanyador de l’institut sabadellenc s’anomena ‘La roda sociocràtica i els cercles de paraula’. “Partíem de la base que en qualsevol comunitat poden originar-se conflictes i vam apostar per la provenció–metodologia que prepara per transformar els conflictes de forma pacífica i construir convivència–” detalla Marçal Botey, director de l’institut. En aquest sentit, des de primer a quart d’ESO, els estudiants fan rotllanes de comunicació a les tutories o en algunes assignatures “per treballar els torns de paraula, que els alumnes se sentin còmodes a l’hora de comunicar-se i per abordar temes literaris a classe de llengua o el recorregut d’alguna sortida que s’ha de fer, per exemple”, explica Botey. “Hi ha molts moments en la vida de l’institut que l’alumnat s’asseu en rotllana”, afegeix.

El reconeixement també posa en valor el funcionament i la participació entre l’equip de docents del centre educatiu. “Es va acordar que totes aquelles decisions que afecten el dia a dia de l’institut, com aquelles que tenen a veure amb el projecte educatiu o la normativa de funcionament, es decideixen per sociocràcia”, sosté el director. D’aquesta manera, el claustre fa rodes de consentiment on tothom ha de mostrar el seu punt de vista; i en el cas que només un dels professionals no mostri el seu consentiment, el tema en qüestió s’ha de reformular.

Hi ha un premi econòmic

El Premi Participa a l’Escola, que enguany celebra la 14a edició, també concedeix un premi en efectiu, en aquest cas, de 8.000 euros. “El premi revertirà a millorar els espais de l’institut, ja que els espais afavoreixen el fet de poder portar a la pràctica tècniques com les que estem utilitzant”, conclou Botey.