Comuns Sumar vol posar llum damunt del refugi antiaeri del Pau Vila

“El govern de la Generalitat no ha fet tots els deures per recuperar els espais de memòria, com el refugi antiaeri del Pau Vila“, ha reivindicat el regidor dels comuns, Joan Mena, en un contacte informatiu, precisament, davant de l’institut. Entre les propostes de memòria democràtica dels comuns hi ha la de reivindicar la recuperació d’aquests espais per identificar-los i posar-los dins la xarxa de memòria democràtica. Així ho ha exposat l’historiador Ramon Arnabat, candidat número 10 a les llistes de Comuns Sumar a les pròximes eleccions al Parlament, que ha reblat que “qualsevol política de memòria democràtica ha de comptar amb un bon finançament”. “Des del 2010, que el govern no ha posat els recursos necessaris”, ha lamentat.

Arnabat s’ha referit al memorial democràtic com a “gran instrument” i ha exposat que “seria bo que depenguessin dels departaments, i no dels governs de torn”. L’historiador ha reivindicat la necessitat de “comptar amb els Ajuntaments i les entitats memorialístiques com a col·laborador imprescindibles”.

DEMANEN MUSEÏTZAR EL REFUGI

Fa anys que una comissió de professors del Pau Vila demanen a les autoritats pertinents descobrir el refugi i museïtzar-lo. De fet, en els darrers mesos l’equip de professors ha anat registrant informació sobre el refugi, com per exemple, en quins punts exactes es localitzaven les portes d’accés. L’any 2022, en el marc d’unes obres al gimnàs, es va arribar a només 40 centímetres de terra de topar amb el refugi. Malgrat la insistència del professorat a seguir excavant, les obres van concloure sense posar llum damunt d’aquest punt històric.