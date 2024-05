Pol Gibert: “Catalunya necessita més seguretat”

El candidat número 7 de la llista del PSC per Barcelona a les eleccions al Parlament de Catalunya i tinent d’alcaldessa a Sabadell, Pol Gibert, ha explicat aquest dijous les propostes socialistes en matèria de seguretat, “una política pública de primer ordre, com l’educació o la sanitat”. Gibert ha afegit que “viure en un entorn segur és una coresponsabilitat de tothom, però també un dret que el Govern ha de garantir al conjunt de la ciutadania sense excepcions”.

Entre les diferents propostes en matèria de seguretat, d’una banda, ha manifestat la necessitat d’augmentar 5.000 Mossos d’Esquadra, convocant les places necessàries per a assolir un increment anual de 570 agents. Sobre això, ha volgut destacar la necessitat d’agilitzar els jutjats, ja que és molt necessari dotar de més recursos els jutjats per ser més efectius. “Cal abordar el creixement de jutjats per donar sortida a les vies de processament de molts delinqüents que estan esperant judici. Això pot fomentar la reincidència perquè no s’acaben de jutjar”, ha especificat.

El model per fer front a ocupacions

De la mateixa manera, ha fet referència a la necessitat de combatre les ocupacions, amb l’objectiu d’estendre a Catalunya el pla socialista contra les ocupacions de Santa Coloma de Gramenet, consistent en coordinar ajuntament, policia i autoritats judicials per tal d’agilitzar les desocupacions, actuant de seguida que es produeixin. Això permetria, argumenta, “impulsar les modificacions normatives necessàries per garantir que els desallotjaments es puguin acordar com a mesura cautelar”.

En aquest sentit, aposta per “recuperar la defensa judicial especialitzada als Mossos que han vist judicialitzada la seva actuació en matèria d’ordre públic i recuperar les acusacions particulars contra els qui vandalitzen l’espai públic en episodis de desordres”. “Cal que el Govern respecti, confiï i faci costat al Cos de Mossos d’Esquadra i al conjunt de policies que operen a Catalunya. Venim d’uns anys en els quals això no ha estat així”. Per aquesta raó, considera “prioritari i urgent revertir els acords ERC-CUP en matèria de seguretat”.

El diputat ha retret als executius que han liderat la Generalitat en les últimes legislatures “no haver fet prou” per garantir una seguretat de qualitat. El portaveu sabadellenc assegura que si el PSC aconsegueix la presidència de la Generalitat de Catalunya “les obres per ampliar els Jutjats de Sabadell” seran una realitat.