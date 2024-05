Arriba a Sabadell un gimnàs ‘low cost’

En els pròxims mesos, la cadena nord-americana de gimnasos, Planet Fitness, obrirà a Sabadell el seu primer gimnàs a Europa. En concret, s’ubicarà al centre comercial Via Sabadell, a la planta -1, al davant del supermercat Mercadona i a tocar d’Elim Home i Mediamarkt.

“Hem escollit aquesta ubicació perquè creiem que encaixa perfectament amb el que busca la marca per als seus gimnasos. Un entorn comercial de primer nivell, aparcament gratuït i espais grans, per a la comoditat dels usuaris. Sabadell és una gran ciutat. Molta gent que treballa a Barcelona i als voltats resideix al Vallès i això la converteix en una ciutat amb enormes possibilitats per acollir un gran gimnàs”, apunta Vicente Bañobre, CEO de Planet Fitness Espanya.

Fundada a Dover (New Hampshire), Planet Fitness, amb més de 19,6 milions d’abonats –2.599 gimnasos– arriba amb una quota de 15 euros al mes sense permanència, a més d’una quota prèmium de 27,90 € al mes, que permetrà la possibilitat d’entrenar en els més de 2.500 centres de la cadena nord-americana i de portar a un convidat sempre que l’abonat ho desitgi, sense cost addicional.

Aquests gimnasos disposen de màquines, equips d’entrenament cardiovascular i de forma, circuit exprés de 30 minuts i vestuaris. Entre altres, destaquen els llits d’hidromassatge, la cabina d’infrarojos per a la recuperació muscular i butaques de massatge. “Tenim moltes ganes d’ensenyar a tothom de què es tracta aquest concepte tan innovador que inclou serveis extra com perruqueria gratuïta, una cosa mai vista a Espanya, tot en el que nosaltres en diem zona lliure de crítiques”, afegeix Bañobre.