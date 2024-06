Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Repassem l’actualitat informativa a Sabadell. Què ha passat aquest cap de setmana?

Fa gairebé tres mesos, es va confirmar el canvi d’ubicació del mercadet dels Merinals. Els paradistes es van traslladar del carrer de La Palma fins al de Quebec. Tan sols són uns minuts a peu, però per a alguns sembla un món. El canvi, en principi, havia d’ajudar els comerciants del mercadet a recuperar volum de clients en una zona que consideraven més transitada. Però, què ha passat amb els negocis del carrer de La Palma? Ha afectat el canvi d’ubicació?

Sergio Dalma tornava a l’Amfiteatre del Parc Catalunya gairebé quinze anys després de la seva última actuació per fer “el concert més especial” de la gira d’estiu que tot just comença amb aquest concert. Més de 2.000 persones es van donar cita per vibrar, ballar i cantar amb el sabadellenc i la seva actuació al Festival Observa.

La línia R4 de Rodalies recupera la normalitat aquest dilluns amb les freqüències de pas i trajectes habituals. Segons ha informat Renfe, les simulacions que s’han dut a terme durant el cap de setmana al tram afectat pel robatori de coure del mes passat han estat satisfactòries i això permetrà restablir el servei normal de les línies afectades.

Dissabte es va saber la trista notícia de la mort de Mari Valldeperas als 77 anys. Valldeperas s’autoproclamava com una voluntària convençuda i va ser una de les grans referents en aquest àmbit a Sabadell. En aquest reportatge del 2020, es repassa la seva vida i trajectòria en el món del voluntariat.

Els Saballuts han viscut una jornada rodona a la plaça Sant Roc en la celebració del seu 30è aniversari. Els Castellers de Sabadell han aconseguit descarregar la torre de 7 per primera vegada aquesta temporada. “Tot el cap de setmana ha anat molt bé. Hem fet el 4d8 perfecte, hem descarregat la torre i hem repetit el 7d7, per tant, és la millor actuació de la temporada i la fem a casa“, explica Joan Carles Sànchez, cap de la colla.