L’Hermandad de la Fuensanta celebra una multitudinària i sentida romeria

L’Hermandad de la Fuensanta va estar de celebració aquest dissabte amb la romeria pels carrers de Sabadell. En aquesta 72a romeria, per primera vegada les dones van ser les encarregades de treure la verge de la Parròquia del Sagrat Cor, situada a Ca n’Oriac, i on va començar el recorregut. Després d’hores de trajecte amb un gran nombre de peregrins i germans, al ritme de la Banda de Música de Castellar, van arribar a l’Ermita de Sant Julià on la verge ha descansat aquesta nit.

“És el dia que més esperem. Jo porto 72 anys viu, els mateixos que porta la verge a Sabadell i sempre és emocionant viure això”, afirma el Josep, membre de l’Hermandad des de fa dècades. La creença i la religió s’ajunten amb la joventut en molts casos. Famílies que van a veure la verge i que tenen marcada en el calendari la seva tradicional cita. “Jo em vaig casar aquí, els meus fills estan batejats aquí i cada any venim tota la família. La meva dona, que és del barri de tota la vida, ho sent molt”, explica el Jose.

El diumenge, finalitza la romeria amb les tradicionals ‘migas’ que esperen aglomerar unes tres mil persones. Després celebraran una missa a l’aire lliure i el camí de tornada, des de l’Ermita a la Parròquia del Sagrat Cor, que arrencarà a les 19h. Un cap de setmana de sentiment i adoració a la verge de la Fuensanta i una data assenyalada per a l’Hermandad.

FOTOS: VICTOR CASTILLO