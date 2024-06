Nou reforç temporal dels autobusos interurbans del Vallès

Nou reforç de la xarxa d’autobusos interurbans al Vallès Occidental. La línia A1 -que uneix Sabadell, Barberà del Vallès i Barcelona- i la línia A2 -que passa també per Badia- ampliaran la seva freqüència de manera temporal. La primera ho farà amb dues sortides més a primera hora (6.45 i 7 hores) i una altra a la tarda (18.35 h des de Fabra i Puig, a Barcelona). La segona s’amplia amb una nova expedició que arrencarà a les 7 del matí des de la parada al carrer dels Infants, a Badia.

L’A1 ja havia incrementat la seva freqüència el 20 de maig després de mesos de reclamacions per un servei “col·lapsat”. Malgrat això, des de Barberà com entre els usuaris de la línia es van acumular les queixes en considerar que la posada en marxa dels nous horaris no s’estava implementant com s’havia promès per part de Territori, amb nous vehicles articulats a la flota que permetrien incrementar el volum de viatgers per cada trajecte. Els passatgers, que sovint s’han de quedar a terra per la saturació a l’autobús, lamenten que les actuacions són insuficients i que no s’ha absorbit la demanda actual: “algun dia passarà una desgràcia”, avisaven.

L’Ajuntament de Barberà del Vallès assegura ara que està realitzant un seguiment sobre l’impacte de les mesures recentment aplicades en la línia de bus interurbà per valorar el seu rendiment i eficiència. Segons detalla el consistori, la mesura, en marxa des del passat dilluns, és conjuntural i no hi ha una data fixada per mantenir aquest canvi de freqüència, que podria tornar a quedar reduïda un cop es restableixi el servei habitual a Rodalies.

Fonts municipals de Barberà recorden que el robatori de coure que ha afectat especialment l’R4 ha provocat un increment de la demanda de les línies d’autobús que uneixen la ciutat amb Barcelona. Per aquest motiu, el Govern barberenc insisteix a reclamar a la Generalitat de Catalunya més accions que permetin augmentar l’oferta d’expedicions i millorar la connexió de la localitat amb la resta del territori.