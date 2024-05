Augmenta la freqüència de busos de la línia A1

La línia d’autobús A1 oferirà 54 expedicions d’anada a Barcelona i 50 de tornada de Sabadell de dilluns a divendres feiners. Segons ha pogut saber el Diari, el Departament de Territori preveu que la nova freqüència sigui efectiva a partir del pròxim dilluns 20 de maig. Això suposa que siguin prop de vint noves expedicions per sentit.

El servei d’autobusos -que enllaça Sabadell, Barberà del Vallès i Barcelona– incorporarà tres autobusos articulats i passarà a disposar d’una flota de set vehicles que funcionaran durant tota la jornada. La freqüència de pas augmentarà i serà de 20 minuts durant tot el dia, mentre que actualment és de 30 minuts.

Canvis en cap de setmana

D’altra banda, els dissabtes feiners passaran a oferir 23 expedicions per sentit, vuit més que ara. La freqüència de pas serà de 40 minuts i no d’una hora com passa ara.

Les millores pretenen donar resposta a l’increment de la demanda dels darrers anys. La línia va registrar l’any 2023 un total de 995.118 viatges. Es tracta d’un augment de prop del 20% respecte a l’any 2019, abans de la pandèmia, quan es van registrar 829.878 viatges. L’increment respecte al 2022 és del 10,5%, quan es van registrar 900.107 viatges.

Queixes dels usuaris

Això havia fet aflorar les crítiques reiterades dels viatgers en els últims mesos, que lamentaven que s’havien de quedar a terra o anar “com sardines en llauna” a l’interior dels autobusos. Les reivindicacions havien arribat al debat polític després que l’Ajuntament de Barberà del Vallès sol·licités a la Generalitat de Catalunya el passat febrer la creació d’un espai de diàleg per resoldre la situació actual del servei d’autobusos interurbans que connecten el municipi amb Sabadell i Barcelona (línia A1).

Des de Moventis, empresa encarregada de la gestió del servei, havien reiterat que es tractava d’una situació que tenen detectada i que estava sobre la taula per trobar una solució per als usuaris del Vallès, que veuran millorada la mobilitat a la comarca mitjançant el transport públic.