Queixes dels sabadellencs que agafen el bus fins a Barcelona: “Anem com sardines en llauna”

Cada dia, milers de sabadellencs utilitzen el transport públic per desplaçar-se des de la ciutat fins a Barcelona, sigui per feina, estudis o altres motivacions. Una de les opcions viàries és la línia A1. Un servei sobre el qual diversos usuaris reclamen millores per fer front als problemes recurrents que presenta, especialment als matins, en hora punta.

“Quan arribem al terme municipal de Barberà del Vallès, en direcció Barcelona, anem com sardines en llauna; fins i tot hi ha moltes persones que no poden pujar i, per tant, anar a la feina o a la universitat”, lamenta el Gabriel, veí de Sabadell que es troba amb aquesta escena freqüentment. Els problemes d’afluència es repeteixen a la tarda, cap a Sabadell, on molts passatgers s’han d’esperar al pas d’un altre autobús perquè els que passen van plens a vessar.

El sabadellenc denuncia que la línia de bus manté les mateixes freqüències des de fa dècades, sense adaptar-se a l’augment de població que han viscut els diferents municipis de pas de la línia A1 -que té una freqüència de 30 minuts entre setmana i 10 parades al llarg del recorregut-. “Fins quan haurem de suportar aquesta situació tercermundista?”, qüestiona. L’Ana, també afectada per aquestes circumstàncies, ha compartit una fotografia amb el Diari per exposar el problema.

Fonts de Moventis, empresa encarregada de la gestió del servei, detallen que es tracta d’una situació que tenen detectada i que es posarà sobre la taula per trobar una solució per als usuaris del Vallès. En aquest sentit, especifiquen que el nombre de freqüències el marca l’administració en cada concessió, en aquest cas la Generalitat. Alhora, sostenen, al llarg del període de la concessió es va ajustant en cas que sigui necessari i sempre sota la coordinació entre administració i l’operador.

En aquest sentit, per exemple, la setmana passada es va posar en marxa un augment de freqüències a la línia express e2.2 que uneix Terrassa amb Barcelona. Un augment del nombre d’autobusos que podria esdevenir solució per als sabadellencs que es desplacen fins a la capital catalana.