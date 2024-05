Com has viscut la sequera?

Sabadell surt de l’emergència per sequera. La Comissió Interdepartamental de Sequera va acordar aixecar aquesta fase en tot l’àmbit Ter-Llobregat, arran de la recuperació de les reserves per les pluges de les darreres setmanes. Preguntem a alguns sabadellencs com han viscut la sequera.

Obdulia: “Cal que es plantegin alternatives”

L’Obdulia viu amb preocupació els períodes de sequera que estem vivint. “Cada cop donem menys valor a l’aigua i no pensem en els problemes que generaria no disposar d’ella”, considera la dona, que creu que el fet que s’hagi hagut de restringir-ne l’ús “ens hauria de fer més conscients de la importància de fer un bon ús”.

Ella aposta per dutxes curtes, aixetes tancades mentre s’ensabona, no netejar el pati amb la mànega durant molta estona… petites accions que marquen la diferència. Per millorar la situació, creu que s’haurien de fer més inversions i alternatives. “Les conques internes no han de ser l’única font per a dos milions de persones”.

Dani: “Hem de pensar més fórmules per fer potable l’aigua del mar”

Amb les darreres pluges i l’aixecament de les restriccions per sequera, el Dani ara se sent més tranquil que fa dos mesos. “La sequera és un tema que tots hauríem de tractar amb molta més cautela, l’aigua és el més preuat del món”, expressa el noi. Apunta que hi ha diferents mesures per estalviar. Gota a gota, tot suma: “Menys temps de dutxa, reutilitzar aigua de neteja per estirar la cadena del bany, tancar l’aixeta quan toca…”, explica.

Però també assenyala que cal invertir per crear o trobar noves fórmules per fer potable l’aigua del mar i evitar problemes d’abastiment en un futur. “El sentit comú, ara mateix, ens diu que hem d’utilitzar el mínim d’aigua possible per assegurar que hi hagi per a tothom”, sosté el jove. I pensar, per descomptat, en el futur.

Eva: “Intento ser molt conscient a l’hora d’utilitzar l’aigua”

L’Eva viu la sequera amb preocupació, i l’amoïna el canvi climàtic. Pensa que la falta de responsabilitat i un mal ús de l’aigua pot agreujar aquesta situació, com haver d’establir les restriccions que estaven previstes o augmentar-ne el seu cost.

Ella intenta ser molt conscient a l’hora d’utilitzar l’aigua. Com ho fa? Omple tot el rentaplats, acumula roba per posar rentadores, l’aigua amb què bull el menjar la fa servir per regar les plantes, o es dutxa amb música, que li permet gaudir i alhora controlar més el temps, marcat per la durada de les cançons. “La gestió dels recursos és responsabilitat de tothom”, diu.