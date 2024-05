“Volen tancar una part del mercat ambulant de Zona Hermètica”

El mercat ambulant de la Zona Hermètica penja d’un fil. L’Ajuntament de Sant Quirze no vol renovar el mercadal que pertany al seu terme municipal, segons han avançat els comerciants afectats, i elsmarxants de Sabadell denuncien que “deixaran sense opció 150 famílies”. Els afectats han denunciat al Diari que es vol suprimir una part del mercat ambulant –la que pertany al terme municipal de Sant Quirze– i que, per tant, es quedarien sense un mercat “molt potent”.

“No ens han donat cap opció, deixen 150 famílies sense feina un dia molt important. Aquest és un dels millors mercats de Catalunya”, exposa Emilio Jiménez, un dels marxants afectats, que assegura que hi va gent de Sant Quirze, Sabadell, Badia del Vallès i altres municipis propers. En aquest sentit, han convocat una manifestació a les portes de l’Ajuntament de Sant Quirze amb tots els paradistes afectats, que volen reclamar que es quedi intacte.

“No volen renovar-ho perquè diuen que no és de proximitat pels veïns de Sant Quirze, és l’únic argument que ens donen”, afirmen els afectats, que alerten de futures manifestacions i mobilitzacions. “Vivim d’això, i és un mercat que funciona, per tant… no entenem la motivació”, expressa una de les paradistes. “Si nosaltres tanquem, també afectarà els marxants que estan a la banda de Sabadell”, considera.

No és el primer cop que els marxants s’han mobilitzat. Després de la pandèmia, els mercats de Sabadell i Sant Quirze van quedar separats. Els marxants de la Zona Hermètica que queden a la banda de Sant Quirze van reclamar en nombroses ocasions tornar a unir els dos mercats ambulants de diumenges: les parades que pertanyen a Sabadell estaven ubicades en el carrer de Bernat Metge i les de Sant Quirze, al carrer de Narcís Monturiol i això estava afectant les vendes. “Vam perdre un 80% de les vendes”, asseguraven. Ara, però, la tradicional ubicació i l’activitat ja s’havia recuperat i sostenen que les vendes funcionaven un altre cop.