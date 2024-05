Les millores a la línia A1, insuficients: “Algun dia passarà una desgràcia”

La línia interurbana A1, que uneix Sabadell, Barberà i Barcelona, continua despertant les crítiques dels viatgers. Aquesta setmana, el servei ha ampliat la seva freqüència, reduint el pas d’autobusos de trenta a vint minuts entre setmana, amb la incorporació de nous vehicles a la flota. La situació, segons denuncien els usuaris, no ha canviat i “no hi ha ni rastre” dels nous autobusos articulats, un fet que està provocant que molts passatgers es quedin a terra a Barberà, on els aparells arriben ja plens i amb gent dreta.

“Agafar l’A1 cada matí és una odissea. Busos carregats que venen de Sabadell i no paren ni tan sols a les parades dels nostres municipis. Si entres vas apretat com sardina en llauna en un trajecte perillós per l’autopista a 80 km/h”, lamenta l’Àlex Fincias, que avisa que “algun dia passarà una desgràcia”.

Les queixes s’acumulen per part dels usuaris, que alerten d’una “situació crítica”. La postura s’ha traslladat a les diferents administracions per abordar la qüestió. El consistori barberenc, que ha reivindicat llargament les millores, considera que són “insuficients” i avisa que cal que tots els autobusos siguin articulats per poder donar servei als centenars de passatgers diaris. Molts s’acumulen a les parades fent llargues cues en hores punta, havent de renunciar a pujar en vehicles que ja van col·lapsats després de les parades a Sabadell.

Territori apunta al caos a Renfe

Per la seva banda, fonts del departament de Territori de la Generalitat sostenen que l’afluència és deguda al caos ferroviari que s’arrossega aquest mes a Rodalies després del robatori de coure, que ha alterat les freqüències. A més, remarquen que els horaris s’estan complint segons la nova previsió fixada des del 20 de maig a través de Moventis, que n’és l’operadora. Territori insisteix que fa seguiment diari de totes les línies per cobrir les necessitats i incorporar millores, però la conjuntura de Renfe, que afecta sobretot l’R4 amb múltiples incidències, complica la resposta viària.

L‘A1 arrenca el seu recorregut a l’avinguda de Matadepera, a Sabadell, amb destinació a l’estació d’autobusos de Fabra i Puig de Barcelona. Durant el trajecte, passa per quatre parades a Barberà. Punts on els autobusos arriben ja per sobre de les seves possibilitats i sense poder recollir uns usuaris cada dia més indignats.