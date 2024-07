Obres al carrer Adriana (Can Llong) per a reparar la canonada que va patir una avaria

Aigües Sabadell i l’Ajuntament de Sabadell han acordat renovar la canonada que va patir l’avaria al carrer d’Adriana, al barri de Can Llong. La companyia d’aigües anuncia que les obres ja han començat i s’allargaran durant d’agost, pel que el carrer quedarà tancat. La previsió és que el tram del carrer s’obri de nou abans de l’inici del curs escolar, segons exposen des de la companyia.

El director general d’Aigües Sabadell, Lluís Jordan, va explicar l’avaria va ser fortuïta a aquesta canonades de sortida dels dipòsits de Can Llong, “per on passa el 95% de l’aigua de la ciutat de Sabadell”. La proximitat amb el dipòsit de sortida de Can Llong va provocar que la pressió de sortida de l’aigua fos major. La companyia ha volgut renovar un tram de la canonada, que compta amb una subvenció de la Diputació de Barcelona.

L’estiu passat ja hi va haver una avaria de la mateixa canonada en aquesta zona, tot i que fonts de la companyia precisen que la fuita d’aigua d’aquest dimecres s’ha produït en un altre punt de la instal·lació que no es va renovar aleshores.