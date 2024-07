FOTOS | Una important fuita d’aigua pot afectar la pressió del servei a diferents barris de Sabadell

Una gran fuita d’aigua ha inundat el carrer d’Adriana entre els de Budapest i Lusitània, enmig dels barris de Can Llong i la Concòrdia, i ha obligat a tallar el trànsit entre aquestes vies aquest dimecres al matí i, de moment, no se sap quan es podrà reobrir. Agents de la Policia Municipal estan regulant la circulació de la zona mentre operaris d’Aigües Sabadell ja treballen al lloc del succés per mirar de resoldre la incidència al més aviat possible.

De moment, no hi ha cap habitatge afectat per aquesta fuita i no es preveu que n’hi hagi, però segons fonts de la companyia, l’afectació pel succés pot afectar els barris del Centre, Creu Alta, Poblenou, Torre-romeu i Raval d’Amàlia, en els quals els clients poden veure reduïda la pressió de l’aigua durant la tarda i el vespre d’aquest dimecres 17 de juliol. A la nit es preveu tenir resolta l’avaria. “En alguns punts concrets d’aquests barris poden produir-se diferències, variacions en la pressió de subministrament”, detallen des d’Aigües Sabadell.

Fonts de la companyia apunten que és una avaria en la qual s’està prestant la màxima atenció per la proximitat que té amb el principal dipòsit d’aigua de Sabadell, situat a Can Llong. Aquesta proximitat fa que la pressió de sortida de l’aigua sigui major, la qual cosa incrementa l’espectacularitat del succés.

 

Els operaris de l’empresa estan verificant d’on surt l’aigua i fent les maniobres necessàries per no deixar ningú sense subministrament. Quan s’identifiqui què ha passat i quines reparacions cal fer es veurà si hi haurà d’haver algun tipus d’interrupció del servei que, si és el cas, s’informarà a través del web d’avaries al web i d’SMS als clients afectats.

L’estiu passat ja hi va haver una avaria de la mateixa canonada en aquesta zona, tot i que fonts de la companyia precisen que la fuita d’aigua d’aquest dimecres s’ha produït en un altre punt de la instal·lació que no es va renovar aleshores.