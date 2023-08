Una avaria a una canonada de grans dimensions afecta el subministrament de tot Sabadell

Una avaria a una canonada de subministrament a Can Llong –de 600 cm de diàmetre, un dels conductes d’alimentació més importants de la ciutat– afecta tot el subministrament de la ciutat. Segons fonts d’Aigües Sabadell, la canonada ha rebentat fortuïtament de matinada i ha tallat directament l’alimentació d’aigua que surt del dipòsit de Can Llong, el més gran de la ciutat i que abasteix la majoria de barris de Sabadell.

🔴⚠️Treballem en la reparació d’una avaria fortuïta en una canonada feeder a Can Llong, que pot afectar en el proveïment d’altres zones de #Sabadell Encara no tenim previsió de restabliment a les zones afectades. Informarem puntualment aquí i a https://t.co/3MeK75j3nw pic.twitter.com/n9sfmyUxyd — Aigües Sabadell (@AiguesSabadell) August 24, 2023

Veus de la companyia constaten que l’afectació és a escala generalitzada al municipi, però que això no significa que tots els domicilis hagin quedat sense aigua. L’afectació anirà variant al llarg del dia, en funció del barri. A primera hora d’aquest matí, per exemple, l’averia s’ha deixat notar al sector centre, que ha quedat amb una pressió d’aigua baixa i que s’ha notat sobretot en els domicilis més elevats dels blocs de pisos.

Tot i que la companyia d’aigües no esclareix quan podrà estar solucionada la qüestió, “de màxima dificultat”, fonts de la companyia auguren que podria resoldre’s de cara al vespre d’aquest dijous.

[Treballem per ampliar la informació]