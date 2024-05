L’Aplec de la Salut, la festa local més antiga de Sabadell, arriba enguany amb una nova proposta farcida de cultura popular i activitats que repassaran la veritable llegenda de la Salut. Coincidint amb la Capitalitat de la Cultura Catalana, les entitats de cultura popular i tradicional s’han coordinat per presentar novetats que traçaran la història i la llegenfda de la Salut.

Què explica la tradició? La història es remunta a quan Sabadell va viure –entre els segles XVI i XVII– diverses pestes, quan es feia servir la serra de Sant Iscle – a l’altra banda del riu Ripoll– per aïllar els sospitosos de patir la malaltia. Segons la llegenda, en un d’aquests episodis, es va trobar a la font Vella una imatge de la Mare de Déu i tothom qui en va beure aigua es va curar. “El relat de les festes es dividirà entre els trams de ‘La pesta’, ‘L’aigua’, ‘La Festa’ i ‘La Ciutat’”, expliquen des de l’organització.

Divendres, Sabadell es contagiarà de la pesta a una cercavila a les 20.30 h a la zona de vianants del Centre , –l’Empestada—. Dissabte, a la galejada, s’anunciarà el contagi. Els malats hauran de pujar a la Salut a confinar-se, amb una caminada a la Salut des de la plaça del Doctor Robert (10.30 h) i, quan trobin l’aigua, l’hauran de dur al carrer de la Salut.

“Es farà una processó cívica que acompanya l’aigua de la Salut, que ha de curar-nos de la pesta, fins al centre de la vila”, expressen els organitzadors. A la plaça del Doctor Robert hi haurà el Ball de Diables on, si guanya l’aigua, Sabadell es curarà de la pesta (enguany, la sequera). I s’iniciarà el corremistos per representar el repartiment de l’aigua, amb begudes amb alcohol i sense.

L’Aplec, festa gran

Dilluns 13 de maig té lloc la festa local de Sabadell. En aquesta edició es recupera la tradicional trobada de l’Hostatgeria del Santuari, que després de 9 anys torna a organitzar el Bisbat, amb la col·laboració de CIPO. De 9.30 a 13 h tindrà lloc la 39a pujada a la Salut, amb sortida des de la plaça de la Sardana, després d’un tast de coca i xocolata davant de la Fira Sabadell, en un recorregut de 7 km. I el Buscafites a la Salut, de 10h a 13h, una proposta d’iniciació a les curses d’orientació a la zona del bosc de la Salut. De la seva banda, Inspira Arrels ha organitzat un vermut i concert de ball folk (11 h) amb el grup Semproniana, amb un taller de dansa Folk (10 h) a l’Esplanada de les Oliveres Centenàries. “Volem retornar a les arrels de la Salut i que, en una futura proposta, rememori les tradicions d’època”, exposa Laura Alcaide, presidenta de l’entitat. A les 10 h tindrà lloc la Plantada de Gegants a l’Esplanada de les Tres Fonts de la Salut, amb la cercavila prevista a les 12 h. I, a ls 11.30 h, la missa solemne votiva de la ciutat al Santuari de la Salut, concelebrada i presidida pel bisbe, Mn. Salvador Cristau. A les 12 h al parc de la Salut, hi haurà la Cercavila de la Ciutat. A les 13 h serà el torn del tradicional concert de l’Associació Banda de Música de Sabadell, enguany amb la interpretació del concert L’encís del vent. A les 18 h de la tarda arribarà la ballada de sardanes amb la Cobla Jovenívola. Pel que fa a les activitats infantils, dilluns d’11 a 14 h a tocar del Santuari, es portaran a terme diversos tallers i jocs populars d’arreu del món, així com tallers de danses i un concert de Folk. També dilluns es podrà participar en un itinerari pel riu Ripoll fins a la capella de Sant Nicolau. La sortida serà a les 10 h des de la Torre de l’Aigua. L’objectiu del recorregut, organitzat pel Museu d’Art, és conèixer els paisatges més pintats pels artistes de la ciutat. I una vegada més per l’Aplec es podran fer visites patrimonials a diversos equipaments, com l’ermita de Sant Iscle i Santa Victòria o la Torre de l’Aigua, a més del Museu d’Història i el Museu d’Art.

La prèvia

Divendres 10 de maig, a les 20 h, el Pregó a la plaça del Dr. Robert iniciarà la Festa Major petita de Sabadell. Es donarà així el tret oficial de sortida a tot un conjunt de propostes directament impulsades per les entitats de Cultura Popular i Tradicional i que inclourà l’Empestada, la Trabucada d’Inici, la Diada Castellera de la Salut, la Ramblejada de Cultura Popular, una Paellada Popular i el Concert dels Quatrevents.

El Concert de Corals presenta una proposta diferent en el seu 40è aniversari. El concert, fet a mida per a l’ocasió, farà un recorregut per les cançons de diferents cantates que han marcat o que formen part de musicals com Annie, Els Miserables o The Greatest Showman. Els recitals tindran lloc els dies 8, 9 i 10 de maig a La Faràndula.