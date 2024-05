Roben amb força un cotxe de la marca Cupra al concessionari de la ronda de Ponent

Els Mossos d’Esquadra investiguen un robatori amb força que es va produir la matinada de dissabte al concessionari de turismes Movento Sarsa Cupra de la ronda de Ponent, 127 (Hostafrancs). Els assaltants s’haurien endut un vehicle d’aquesta marca. A hores d’ara no s’han produït detencions.

Concretament, segons fonts policials, els mossos van rebre l’avís del succés entre les 3 h i 4 h de dissabte, per la qual cosa es van desplaçar fins a l’establiment. Quan van arribar, els lladres ja no hi eren. L’assalt es va produir mitjançant el mètode de l’encastament en una porta lateral, que ha quedat tancada fins que es repari.