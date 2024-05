FOTOS | Pinocchio, la gran estrena d’aquesta temporada de Joventut de la Faràndula

Joventut de la Faràndula ha estrenat aquest cap de setmana Pinocchio, la seva gran aposta per aquesta temporada. L’obra presenta una escenografia innovadora gràcies a un decorat projectat amb la tècnica de videomapping.

El Pinocchio de la Faràndula, sota la direcció de Llorenç Costa, transporta l’espectador a la Itàlia de finals del segle XIX. S’inspira més en el llibre de l’italià Carlo Colldi que no pas en el clàssic de Disney, de 1940. Ara bé, el muntatge fa la seva pròpia lectura i afegeix algun personatge, i reivindica els valors de l’autoestima, la integració, l’amistat i la diversitat a través d’un protagonista que no vol deixar de ser ell mateix, tal com és, un nen de fusta.

FOTOS: Juanma Peláez