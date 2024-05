Embassa’t: milers de persones al festival de moda català

L’Embassa’t signarà aquest 2024 la seva edició més multitudinària i, tal com asseguren des de l’organització, potser la millor. Després d’una inauguració de fantasia com la d’Antònia Font, amb el record fresc de divendres d’una Samantha Hudson huracanada (tot i anar amb cadira de rodes), Rusowsky i Cala Vento, el dissabte va deixar pas a actuacions que deixaran petjada als assistents com les de Guillem Gisbert, María José Llergo, Ralphie Choo, entre altres.

No tenen res a veure l’estil musical ni la manera de fer de cap d’aquests artistes, però tots van saber seduir un públic molt divers. Com també ho van fer la resta d’artistes que van actuar dissabte, entre els quals Maria Hein, Tiburona i Nerve Agent.

El diumenge, el festival tancarà la seva 16a edició amb una jornada jove, amb Anna Gisbert (17h), Flashy Ice Cream (18.30h) i Mushkaa (20.30h).