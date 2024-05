El Sabadell no estarà sol a Lugo i el club valora l’opció d’instal·lar una pantalla gegant

La gran final, gairebé finalíssima, de Lugo ja està en marxa. La victòria davant el Ponferradina ha activat encara més l’afició i el Sabadell no estarà sol dissabte vivent a l’Anxo Carro en un duel decisiu per assolir la permanència. Necessita guanyar i que acompanyi alguna carambola dels rivals directes. En cas de triomf, les opcions de salvació s’enfilen fins a un 90,12%.

A les últimes hores, grups d’aficionats han confirmat la seva intenció de cobrir els més de mil quilòmetres de distància entre Sabadell i Lugo en diferents mitjans de transport: cotxe, tren o avió. D’altra banda, el club també s’ha posat a treballar i tot apunta que s’organitzarà un o més autobusos segons la demanda durant la setmana.

També es valora una altra possibilitat pels socis i seguidors que estiguin a la ciutat. La idea és que puguin viure les emocions del partit de manera conjunta, i per això, es treballa amb la idea d’instal·lar una pantalla gegant per seguir el duel a través de la plataforma de la Federació Espanyola. El dubte és el lloc. Està descartat que sigui a la gespa de l’Estadi perquè és molt complicat, però no es descarta aprofitar l’espai del Gol Nord o Sud. Altres opcions serien l’escenari utilitzat per l’Embassa‘t al parc de Catalunya o la Fira Sabadell. De moment, no ni ha res definit, només són possibilitats que s’estan valorant i també dependrà del seu cost.